Thiếu nữ bị bố giam cầm suốt 3 tháng

Đến làm việc, người thợ hàn sửng sốt khi phát hiện sau cánh cửa sắt là cô gái trẻ với tiếng kêu cứu yếu ớt: 'Chú ơi cứu cháu'.

Đây không phải lần đầu Hoàng Thị Bích Dung (20 tuổi) ở thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) muốn mọi người giải thoát khỏi căn phòng tối mịt, ẩm thấp, lạnh buốt. Trước đó, trong một lần bà nội đến thăm, vừa nghe tiếng bà vọng vào, Dung đã hét lên: "Bà ơi cứu con...".

Ngôi nhà của cha con ông Minh.

Theo người nhà, Dung bị cha ruột là ông Hoàng Văn Minh "biệt giam" đã 3 tháng nay trong căn phòng chừng 10 m2 và không có điện. Đôi lần Dung đã chạy trốn và cầu cứu mọi người nhưng bất thành. Biết chuyện, bà con lối xóm tìm tới khuyên giải thì ông Minh cho rằng: "Dung bị tâm thần nên phải nhốt nó lại, thả ra sẽ có người làm hại đời nó". Cán bộ thôn cũng nhiều lần tìm cách giải cứu cho cô gái tội nghiệp nhưng không thành.

Vợ chồng ông Minh bỏ nhau từ lúc Dung vài tháng tuổi. Khi mẹ bỏ đi, Dung được sống với bà nội ở huyện Đức Trọng, cánh thôn Tân Lợi 20 km. Năm 14 tuổi, lên lớp 8 thì Dung bỏ học và về sống với bố. Nhưng ông Minh được cho là có tính khí rất khó hiểu, luôn có nỗi niềm u uất và sống khép kín. Tuy hai cha con ông Minh thuộc diện nghèo của thôn nhưng nhà cửa khá ngăn nắp, đất đai ít nhưng vẫn chú tâm chăm sóc cây trồng.

Sống với bố một thời gian, Dung lên Sài Gòn làm may gia công nhưng chỉ được khoảng một năm thì bị bắt về. Thấy con gái có quần áo đẹp, ông Minh nghi ngờ "có người đã lợi dụng con bé mới cho nó quần áo đẹp thế". Từ đó ông cấm con gái tiếp xúc với mọi người xung quanh. Khoảng một năm trước, không chịu được sự quản lý khắc nghiệt của bố, Dung bỏ nhà đi mấy ngày nhưng sau đó ông Minh tìm đưa về và đâu lại vào đấy.

Chủ một tiệm tạp hóa trong thôn cho biết, lúc trước một tuần vài ba lần Dung vẫn đạp xe ra quán mua đồ ăn, tính tình cô gái rất vui vẻ, dễ mến. Bẵng đi một thời gian không ai thấy Dung đâu thì hôm giữa tháng 8 cô gái bỗng chạy thốc ra đường làng, phía sau là ông Minh đang đuổi theo. Bà con giữ Dung lại và khuyên can ông Minh bớt giận, sau đó hai cha con lại dắt nhau về nhà.

Chiều ngày 23/8, một người thợ hàn trong huyện tìm tới nhà cán bộ thôn trình báo về việc được ông Minh thuê tới nhà hàn một cánh cửa sắt rất chắc. Nhưng trong lúc làm việc, ông phát hiện Dung ngồi trong phòng với vẻ mặt rất buồn bã. Khi vắng ông Minh, thiếu nữ cất giọng yếu ớt "cứu cháu với chú ơi, bố làm thêm cửa này để nhốt cháu cho chắc đấy".

Ngay tối đó, cán bộ Mặt trận tổ quốc và Phụ nữ thôn phối hợp với công an xã tới nhà ông Minh để tìm hiểu sự việc. Nhưng vừa gặp, ông Minh lập tức chửi bới, không cho vào nhà và khẳng định: "Con Dung bị tâm thần nên tôi nhốt từ cuối tháng 7. Hôm nay hàn thêm cửa sắt cho chắc để nó khỏi bỏ đi". Được thuyết phục, ông Minh đồng ý để mọi người đưa con đi khám bệnh nhưng ông nói "nó đi đâu tôi đi đó".

Được cán bộ thôn và công an xã kêu taxi chở đến Trung tâm y tế huyện, Dung nói “cháu không bị tâm thần đâu, nên không cần khám". Trong khi đó ông Minh được kể rằng đã lồng lộn một cách khó hiểu. "Khám tổng quát thì thấy sức khỏe cô gái bình thường. Nếu muốn giám định cô ấy có bị xâm hại hay không thì phải có biên bản của địa phương hay thành lập một hội đồng. Còn việc giám định tâm thần thì ngoài khả năng chuyên môn của huyện", một cán bộ trung tâm y tế cho hay.

Một dấu hiệu khác lạ của Dung trong lần được đưa đi khám bệnh hôm đó là cô gái tỏ ra rất quyến luyến với một công an viên. Do đêm khuya, trời lạnh nên Dung hỏi mượn chiếc áo khoác của anh này rồi xin được giữ luôn. Từ sau lần ấy, ông Minh siết chặt quản lý con gái hơn bằng cách gắn thêm ổ khóa và chửi viên công an xã đã quyến rũ con gái mình.

"Bà con lối xóm tìm tới khuyên thì được ông ấy tiếp bằng đá và dao rựa nên không ai dám đến gần. Còn cán bộ phụ nữ thôn đến, ông Minh tiếp đàng hoàng nhưng nhất định không cho gặp con gái. Cô Dung bị nhốt trong căn phòng không điện nước đã gần 3 tháng nay, không điên thì cũng thành điên", một hàng xóm của ông Minh kể.

Ông Minh canh giữ cửa khi cơ quan chức năng đến làm việc ngày 19/10.

Em gái ông Minh, bà Hoàng Thị Niềm khẳng định, Dung hoàn toàn không bị tâm thần và gia đình bà đang rất đau khổ vì hành động bất thường của ông Minh. Theo bà Niềm, thấy cha con ông Minh sống thiếu thốn, anh em trong nhà mang thức ăn đến nhưng ông đều vứt hết ra cửa vì cho rằng "của thừa của thải mới mang đến cho". Ông Minh chỉ nhận tiền giúp đỡ của mẹ ruột.

"Vừa rồi mẹ tôi ở suốt 3 ngày khuyên anh ấy thả cháu Dung ra cũng không được. Bà cũng rất buồn vì anh ấy nhất định không mở cửa cho vào gặp cháu. Trong khi đó cháu Dung nghe tiếng bà nội thì hét lên cầu cứu: 'Bà ơi cứu con'", bà Niềm kể và cho biết ông Minh tiếp tế thực phẩm, nước uống qua cánh cửa sắt và đảm nhận luôn việc giặt giũ quần áo cho con gái.

Ghi nhận lo lắng và bức xúc của người dân về hành vi ngược đãi con, thậm chí có dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật của ông Minh, song lãnh đạo xã Tân Văn vẫn cho rằng "đây là chuyện nội bộ gia đình". "Hy vọng thời gian sẽ làm tình cảm cha con ông Minh thay đổi theo chiều hướng tốt. Tuần tới xã sẽ họp ban ngành về việc này để báo lên huyện", ông Văn nói.

Ngày 19/10, ông Trần Văn Tự, Chủ tịch huyện Lâm Hà cho biết đang đi công tác ở Hà Nội và chưa nghe xã báo cáo về việc này. Tuy nhiên, ông Tự ngay lập tức chỉ đạo công an huyện xuống nhà ông Minh nắm tình hình. Sau buổi tiếp xúc, công an huyện cho rằng hành vi của ông Minh là vi phạm pháp luật và sẽ sớm có phương án giải cứu Dung.

Theo VnExpress