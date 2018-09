Thiếu nữ 9X quật ngã chủ shop, cướp quần áo

Vào cửa hàng thời trang, Ngọc xô ngã, lấy băng dính dán miệng bà chủ rồi cướp quần áo trốn chạy.

Chiều 27/5, một thiếu nữ vào hỏi mua quần áo tại shop thời trang số 8, đường Ngư Hải (phường Lê Mao,TP Vinh) của chị Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1990) trú tại khối 7, phường Cửa Nam, TP Vinh.

Sau khi chọn lựa xong, thiếu nữ này yêu cầu chị Hà cho quần áo vào túi nilon và lợi dụng lúc chị không để ý, đẩy ngã, ngồi đè lên người chị rồi lấy băng dính dán vào miệng chị, sau đó giật lấy túi quần áo bỏ chạy. Chị Hà hô hoán và cùng một số người dân đuổi theo.

Tổ công tác Công an phường Lê Mao đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần khu vực trên đã kịp thời phát hiện và bắt giữ thiếu nữ, thu hồi số quần áo trị giá khoảng 1,5 triệu đồng, trả lại cho bị hại.

Tại trụ sở Công an phường Lê Mao, thiếu nữ khai tên là Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1994) trú tại xóm 5, xã Nghi Ân, TP Vinh. Công an phường Lê Mao đã chuyển giao Nguyễn Thị Ngọc cho Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công an Nghệ An