Thiếu nữ 18 tuổi tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh

Được chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, bệnh nhân ở Long An được tiêm kháng sinh, 5 phút sau có dấu hiệu sốc phản vệ và tử vong.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Long An điều tra vụ bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thanh 18 tuổi quê Tân Hưng, Long An, tử vong sau khi tiêm kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Bệnh viện Đa khoa Long An, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Nam

Đêm 26/12, bệnh nhân Thanh được Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (thị xã Kiến Tường, Long An) chẩn đoán viêm ruột thừa. Thanh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị, chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, chỉ định tiêm kháng sinh. Sau khi được tiêm thuốc khoảng 5 phút, bệnh nhân có biểu hiện đỏ da, nôn ói và tụt huyết áp. Được xử trí chống sốc và hồi sức, bệnh nhân tử vong sáng 27/12.

Theo ông Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, xác định ban đầu nguyên nhân bệnh nhân tử vong là suy hô hấp tuần hoàn choáng phản vệ do thuốc.

“Đây là ca sốc thuốc dẫn đến tử vong đầu tiên tại bệnh viện kể từ khi thành lập đến nay. Chúng tôi rất đau xót và xin chia sẻ trách nhiệm với gia đình”, ông Luận nói.

Theo VnExpress