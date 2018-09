Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn cùng trai lạ

Ngọc Anh ra chợ cóc cách nhà 500m rồi mất tích cùng nam thanh niên lạ mặt. Ít ngày sau, người này liên lạc và nói sau Tết sẽ đưa cô bé về.

Ngày 3/2, ông Đỗ Văn Điển (trú tại tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình ông đã nhận được thông tin ban đầu về con gái ông là Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1999) - người được cho là đã mất tích từ 6 ngày trước.

Theo trình báo của ông Điển, chiều 29/1, con gái ông đi xe đạp ra khu chợ cóc cách nhà khoảng 500m để mua thức ăn, sửa khóa áo và đón cháu trai (con của chị gái) đi học về. Tuy nhiên, sau đó chỉ có đứa cháu đi bộ về còn Ngọc Anh thì mất tích.

"Ngay sau đó, cả nhà phân chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không có thông tin gì. Một người hàng xóm ở chợ cho biết, nhìn thấy một nam thanh niên ngồi lên sau xe của cháu. Sau đó, cả hai đạp xe đi”, ông Điển kể.

Nam thanh niên lạ mặt cho biết, qua Tết sẽ đưa cô bé trở về.

Ngọc Anh là con gái út trong nhà. Từ nhỏ, cô bé đã tỏ ra nhút nhát và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Cô bé phát triển chậm so với bạn bè cùng trang lứa nên học đến lớp 7 gia đình phải cho Ngọc Anh nghỉ học, hàng ngày, buổi sáng đưa đón cháu đi học, chiều đón về.

Bà Trương Thị Ngọc, mẹ cô bé cho biết: "Lúc đi, Ngọc Anh có mang theo 10.000 đồng để sửa chiếc khóa áo. Con gái tôi không bao giờ bỏ đi đâu lâu mà không nói với cha mẹ. Khi mất tích, cháu đi chiếc xe đạp cũ, mặc chiếc áo phông màu tím, quần nâu, tóc xù".

Một cán bộ Công an phường Thạch Bàn cho biết, đã nhận được trình báo của gia đình. Công an phường đã vào cuộc xác minh. "Theo nguồn tin từ người làm chứng, thời điểm cô gái bỏ đi, một nam thanh niên to cao đón tại khu vực ngã ba gần nhà. Giữa thanh niên này và cô gái còn đùa với nhau. Hiện chúng tôi đang tập trung tổ chức xác minh, tìm tung tích cháu Ngọc Anh”, vị cán bộ Công an phường Thạch Bàn nói.

Trong lúc đó, chiều 2/2, gia đình ông Điển nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ vào số máy bàn của gia đình. Người này không xưng danh tính và nói rằng Ngọc Anh đang ở cùng anh ta. Khi ông Điển đề nghị được nói chuyện với con gái thì anh ta cho hay: “Hai bác cứ để Ngọc Anh ở lại nhà cháu, ăn Tết xong, cháu sẽ đưa về nhà".

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng người này cũng đồng ý để Ngọc Anh nói vài lời với gia đình. Theo ông Điển, qua cuộc nói chuyện, gia đình nhận thấy rõ sự sợ hãi của con gái. Trong điện thoại, cô bé cho biết người đàn ông kia không cho về nhà. Khi gia đình gặng hỏi nơi ở hiện tại thì thiếu nữ 16 tuổi nói: "Anh ấy bảo đang ở trên Tuyên Quang, con sợ lắm".

Bà Ngọc cho biết: “Người đàn ông lạ kia nói, có thể hôm nay người này đưa Ngọc Anh về nhà. Chúng tôi vẫn đang vô cùng lo lắng”.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm thiếu nữ 16 tuổi này.

Theo VTC