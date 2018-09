Thiếu nữ 13 tuổi và người tình bắt cóc tống tiền mẹ

Sau khi cùng người tình vào khách sạn 'mây mưa', cô bé 13 tuổi đã đồng ý dựng màn kịch bắt cóc tống tiền chính mẹ ruột mình 500 triệu đồng.

Mai Văn Linh (sinh năm 1988, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm, với hình phạt 42 tháng tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản, 36 tháng tù về hành vi giao cấu với trẻ em.

Mai Văn Linh khai nhận đã có vợ ở ngoài quê nhưng vì kinh tế khó khăn nên khăn gói vào Nam làm phụ hồ. Trong thời gian làm công trình ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM, Linh để ý cô bé tên Mai Anh, sinh năm 2000 ở nhà đối diện và thường buông lời chọc ghẹo. Sau này, khi công trình hoàn thành, Linh đi làm nơi khác nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.

Mai Văn Linh cùng tang vật vụ án.

Chiều 29/9/2013, Linh gọi điện rủ Mai Anh đi chơi. Lúc này, cô bé đang học nhưng nghe Linh dỗ ngọt nên lén bỏ nhà tìm lên Bình Dương. Tối hôm đó, Linh đưa Mai Anh vào một khách sạn ở Dĩ An quan hệ. Sáng hôm sau, Linh bàn với cô bé dàn cảnh bị bắt cóc tống tiền, nếu gia đình không đưa tiền thì “sẽ bị họ chặt tay, giết”.

Cô bé đồng ý tham gia kế hoạch này của Linh. Bàn bạc xong, Linh trả phòng rồi chở Mai Anh đi mua ngay một sim khuyến mãi về gắn vào điện thoại của Mai Anh và sau đó liên tục gọi điện cho bà Hương, mẹ của Mai Anh yêu cầu phải đưa 500 triệu đồng để “chuộc con gái”.

Để tạo tình huống như thật, Linh đưa điện thoại cho Mai Anh nói chuyện, cô bé hét lên “Mẹ ơi cứu con!”. Tiếng kêu cứu của con gái khiến bà Hương đau lòng, bà năn nỉ Linh giảm bớt số tiền chuộc. Sau nhiều lần mặc cả, Linh ra giá “Đúng 100 triệu đồng, giao tiền ngay tại cầu Ông Bố” và Linh còn thòng thêm một câu “Nếu không đem tiền đến thì lên Bình Dương mang cánh tay của con gái bà đem về!”. “Đóng kịch” xong, Linh và Mai Anh lại lao vào "mây mưa" trong khách sạn.

Ngay sau đó, bà Hương đã tìm đến công an địa phương trình báo sự việc. Lập tức các trinh sát Công an TP HCM kết hợp cùng Công an thị xã Dĩ An triển khai truy xét và ập vào căn phòng của khách sạn ở Dĩ An. Bà Hương bất ngờ khi thấy con gái rượu không hề bị bắt cóc mà đang cùng gã nhân tình nằm đó. Linh đã bị bắt tạm giam.

Báo Bình Dương

* Tên nạn nhân đã thay đổi