Thiếu niên nhập viện do đeo nhẫn cho 'cậu nhỏ'

Cậu bé 13 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai do không thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi vùng kín.

Bệnh nhân sống ở thành phố Biên Hòa được người lớn đưa đến cấp cứu trong tình trạng "chỗ ấy" sưng to và chiếc nhẫn vẫn còn thắt chặt trên thân dương vật.

Theo lời của phụ huynh, cậu bé nghịch lấy chiếc nhẫn tra vào, sau đó không thể lấy ra nhưng giấu không cho người lớn biết. "Đến khi quá đau do sưng lên, bé mới báo cho chúng tôi hay", gia đình kể lại với bác sĩ.

Các bác sĩ cho biết, chiếc nhẫn nằm bó sát thân dương vật đang sưng to làm chèn ép mạch máu tại nên tổn thương. "Do phần ngoài bị sưng to, không thể tháo bằng các dung dịch bôi trơn nên chúng tôi đã phải dùng kìm cộng lực y tế để cắt nhẫn. May mắn sau điều trị, mạch máu đã được lưu thông", một bác sĩ nói.

Các bác sĩ cho biết, ở trẻ đang tuổi phát triển, các bé thường có hành vi khám phá cơ thể, điều này hoàn toàn bình thường tuy nhiên một số trẻ nghịch dại gây tổn thương bộ phận sinh dục.

Tại TP HCM, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) từng tiếp nhận những trường hợp nghịch dại khiến vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân không chỉ xảy ra ở bé trai mà cả những bé gái.