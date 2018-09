Thiệt mạng vì mang rắn độc vào nhà nghỉ

Ông Đỉnh mang theo giỏ rắn độc vào nhà nghỉ nhưng nửa đêm con hổ đất bò khỏi túi lưới, cắn chết ông này.

Sáng 26/2, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bàn giao thi thể ông Đỉnh ở phường 4, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho gia đình đưa về nhà an táng. Theo người thân, ông này chết là do bị rắn độc cắn nên từ chối khám nghiệm tử thi.

Trước đó, ông Đỉnh sang Cần Thơ thăm người thân ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Tối 24/2, ông thuê nhà nghỉ qua đêm một mình ở phường Hưng Phú. Hành lý mang theo có túi lưới chứa một con rắn hổ đất.

Rạng sáng 25/2, ông Đỉnh điện thoại cho người thân, hoảng loạn nói bị rắn cắn rồi cúp máy. Nhiều người gọi lại nhưng không được nên dò thiết bị định vị và nhờ Công an TP Cần Thơ hỗ trợ tìm kiếm.

Khi cửa phòng nghỉ được mở, nhà chức trách phát hiện ông Đỉnh đã tắt thở. Trong góc phòng có con rắn hổ đất còn sống to bằng bắp tay.

Kiểm tra thi thể nhà chức trách phát hiện gót chân nạn nhân có vết rắn cắn bầm tím. Túi lưới trong phòng được cho là không cột chặt khiến rắn độc sổng cắn chết ông Đỉnh.

Trà Giang