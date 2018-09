Thi thể phụ nữ trôi gần 20 km trên sông Sài Gòn

Sau 3 ngày mất tích khi tắm sông, thi thể người phụ nữ được phát hiện bị cuốn xa hàng chục km, nằm chen lẫn trong đám lục bình dày đặc.

Chiều 17/6, nhiều người đi đò bến đò An Sơn, thị xã Thuận An (Bình Dương) xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP HCM) đã phát hiện thi thể trong giai đoạn phân hủy nằm xen lẫn trong đám lục bình dày đặc trên sông Sài Gòn đoạn ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận An.

Cơ quan chức năng địa phương đã có mặt, vớt xác nạn nhân đưa lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Thi thể nạn nhân được xác định là người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ.

Cùng thời điểm này, nhận được thông báo vớt được thi thể nữ nên người thân bà Tiêu Thị Kim Trâm (51 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) đến để nhận diện và xác nhận thi thể vớt được chính là bà Trâm.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, bà Trâm có thói quen uống rượu một mình. Khoảng 18h30 chiều 14/6, sau khi uống rượu say, nhiều người thấy bà xuống sông Sài Gòn gần chân cầu Phú Long thuộc phía bờ quận 12, TP HCM tắm. Được một lúc, mọi người không thấy bà lên nên tìm kiếm nhưng không thấy, nghi bà bị đuối nước nên đã thông báo sự việc với cơ quan chức năng.

“Suốt những ngày qua, gia đình chúng tôi đã thuê ghe đi dọc sông Sài Gòn để tìm kiếm nhưng không thấy. Chiều 17/6, gia đình nhận được tin vớt được thi thể nến đến nhận dạng”, một người thân của nạn nhân cho hay.

Chiều cùng ngày, thi thể bà Trâm đã được giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Nguyệt Triều