Thi thể nữ sinh trường Y dạt vào bờ biển sau ba ngày mất tích

Nữ sinh ở Thanh Hóa được phát hiện ở bờ biển cách nhà 65 km, trong tình trạng nằm sấp, áo bị rách và có vết máu.

Khoảng 5h ngày 20/4, người dân đi đánh cá bất ngờ phát hiện thi thể cô gái trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Lúc được phát hiện, thi thể cô gái nằm sấp, mặc áo cộc tay sọc đen, đi giày thể thao màu trắng, áo bị rách và có vết máu.

Nữ sinh Hằng (bên phải) trước khi mất tích.

Trưa cùng ngày, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương, cho biết công an huyện đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thi thể nạn nhân có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với nữ sinh Phạm Thị Hằng, 22 tuổi, ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, mất tích ba ngày trước. Cô gái này là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Người nhà sau đó được cảnh sát thông báo đến nhận dạng. Họ khẳng định đó là Hằng và đưa cô về quê an táng. Vị trí phát hiện thi thể cách nhà nữ sinh 65 km.

Theo người thân, trước đó Hằng đến gia đình chị gái ở Nam Định chơi. Chiều 17/4, Hằng được anh rể bắt xe về Thanh Hóa. Đến 17h cùng ngày, bố mẹ vẫn liên lạc được với Hằng. Qua điện thoại, cô cho biết đã về đến khu vực cầu Lèn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Tuy nhiên, sau thời điểm ấy, điện thoại nữ sinh tắt máy, gia đình mất hoàn toàn liên lạc.

Nữ sinh không có biểu hiện gì bất thường trước khi xảy ra vụ việc. Về một số thương tích trên đầu nạn nhân, cơ quan điều tra đang phân tích và chưa có kết luận về nghi vấn nữ sinh có bị sát hại, phi tang xác hay không.