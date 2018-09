Thi thể nữ doanh nhân Hà Linh được đưa về nước trước Tết

Sau hơn 4 tháng bị sát hại ở Trung Quốc, thi thể nữ doanh nhân trẻ ngành trà ở tỉnh Lâm Đồng sẽ được đưa về nước an táng trước Tết Nguyên đán.

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hôm 30/1 cho biết đã cơ bản hoàn tất thủ tục để đưa thi thể nữ doanh nhân Hà Thúy Linh (46 tuổi) về nước. "Chúng tôi sẽ tẩm liệm chị ở bên nước bạn và đưa về bằng máy bay. Dự kiến ngày 4/2 thi thể về đến TP HCM rồi di chuyển lên Đà Lạt", một thành viên ban lễ tang cho biết.

Tang lễ nguyên Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở TP Đà Lạt do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đảm nhận. Lễ viếng bắt đầu từ tối 4/2 và trưa 6/2 (tức 28 Tết), sau đó đưa đi an táng tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Nữ doanh nhân trẻ Hà Linh. Ảnh: Báo NLD

Trước đó, ngày 19/9, bà Linh yêu cầu luật sư riêng soạn thảo bản hợp đồng rồi đi Trung Quốc để ký kết với đối tác. Ba ngày sau, gia đình và công ty Hà Linh bất ngờ nhận được thông báo nữ doanh nhân tử vong tại Trung Quốc.

Điều tra ban đầu xác định, khi bà Hà Linh đến sân bay ở Trung Quốc đã bị đầu độc, đánh và cướp tài sản. Bà trình báo cảnh sát địa phương nhưng không biết mình bị ngấm độc nên về khách sạn nghỉ, sau đó tử vong.

Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam vào cuộc điều tra, xác định nghi can sau khi ra tay với bà Linh đã trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) nên truy bắt. Người này khai được thuê sát hại nạn nhân.

Nhà chức trách Trung Quốc tình nghi bà Hà Linh bị đầu độc vì mâu thuẫn trong kinh doanh và còn ít nhất một người nữa liên quan đến vụ án.

VnExpress