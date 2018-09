Thi thể người đàn ông không đầu trôi dạt trên biển

Đánh cá trên biển, nhóm ngư dân Thanh Hóa phát hiện một xác chết không đầu nổi lập lờ trên mặt nước nên đưa vào bờ.

Rạng sáng 18/11, một chiếc tàu đánh cá của ngư dân xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) khi đang hành nghề trên vùng biển giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa trông thấy một vật thể lạ trôi nổi.

Lại gần kiểm tra, các ngư dân tá hỏa khi phát hiện đây là một thi thể đàn ông đã phân hủy, không có phần đầu. Lập tức, họ đã mang thi thể này về bờ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Trưa cùng ngày, lực lượng công an đã tới bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm tử thi. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng công an huyện Quảng Xương, cho biết thi thể này đã phân hủy nặng do nhiều ngày trôi dạt.

"Phần đầu thi thể không còn do sóng đánh rửa trôi. Nạn nhân đi đôi giày quân nhu, mặc quần âu tối màu. Trên người không có giấy tờ tùy thân", đại tá Dũng nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cảnh sát cũng đã chụp lại hình ảnh để lưu giữ. Lực lượng chức năng cũng sẽ thông báo tin tức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thân nhân nhận diện.

Hiện thi thể nạn nhân xấu số đã được chính quyền xã Quảng Nham tiến hành chôn cất tại nghĩa trang địa phương.

Chân Nhân