Thi thể ngáy và cử động trên bàn mổ tử thi

Một tù nhân ở Tây Ban Nha bất ngờ tỉnh lại trong nhà xác chỉ vài giờ sau khi được ba bác sĩ tuyên bố đã tử vong.

Ảnh minh họa

Hôm 7/1, Gonzalo Montoya Jiménez tỉnh lại khi đang nằm trong túi đựng thi thể trong nhà xác, trên người là các vị trí đã được đánh dấu để chuẩn bị cho ca mổ tử thi.

"Họ đã đánh dấu trên cơ thể cậu ấy để chuẩn bị dùng dao mổ ra", người thân của Gonzalo nói với Il Mattino. Theo truyền thông địa phương, tù nhân này đã tỉnh lại chỉ vài giờ trước khi được tiến hành mổ khám nghiệm thi thể.

Các bác sĩ thông báo với gia đình Gonzalo rằng anh chàng 29 tuổi này đã qua đời trong phòng giam ở nhà tù Asturias vào khoảng 8h sáng 7/1. Cai ngục đã đi kiểm tra do không thấy anh xuất hiện trong giờ điểm danh.

Gonzalo được tìm thấy trong tư thế ngồi gục trên ghế sau khi kêu mệt trước đó một ngày. Giới chức cho biết da của tù nhân này đã đổi sang màu tím sau khi chết, đồng thời anh ta cũng bị co cứng - hiện tượng cơ thể sau khi chết không thể phá vỡ những liên kết làm co cơ dẫn đến sự co cứng vĩnh viễn. Mạch của Gonzalo lúc này đã không còn đập, và mặc dù đã nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong.

Thi thể Gonzalo sau đó được cho vào túi đựng xác rồi đặt lên bàn mổ. Tuy nhiên, lúc nghe thấy tiếng ngáy và thở khò khè phát ra từ chiếc túi vào khoảng đầu giờ chiều, các bác sĩ đã kiểm tra và thấy cơ thể tù nhân cử động.

"Bác sĩ pháp y nghe thấy âm thanh phát ra từ trong chiếc túi. Gonzalo hóa ra chưa chết. Đúng là quá kỳ lạ", tờ El Espanol viết. "Vị bác sĩ kéo khóa ra và thấy anh ta vẫn còn sống".

Ngay khi tỉnh lại, Gonzalo đã hỏi liệu anh ta có thể gặp vợ hay không.

Phía gia đình tù nhân hiện rất tức giận với các quan chức trong nhà giam, và tin rằng chỉ có một bác sĩ kiểm tra cơ thể Gonzalo trong khi hai bác sĩ còn lại đơn thuần là ký vào giấy chứng tử.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng là Gonzalo trải qua là chứng giữ nguyên thể (catalepsy), tình trạng trong đó một người có thể bị kết luận nhầm đã chết do các dấu hiệu sống thấp tới mức gần như không thể nhận thấy.

Gonzalo sau đó được đưa tới bệnh viện Oviedo và đang nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc.