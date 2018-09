Thi thể ba mẹ con nổi trên sông

Người dân huyện Thủ Thừa (Long An) phát hiện thi thể chị Vy cùng hai con nổi trên sông Vàm Cỏ Tây.

Chiều nay, Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định chị Nguyễn Thị Thúy Vy (ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cùng hai con chết nổi trên sông Vàm Cỏ Tây là do tự tử. Chị Vy và chồng đều là công nhân làm việc ở Công ty Ching Luh (huyện Bến Lức).

Theo người thân nạn nhân, ba ngày trước, tình cờ chị Vy thấy chồng đùa giỡn với nữ đồng nghiệp cùng công ty nên ghen tuông nảy sinh mâu thuẫn. Chiều tối 31/1, chị Vy dắt hai con Phạm Chí Trung (9 tuổi) và Phạm Thị Vy (4 tuổi) rời khỏi nhà. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cháu Vy tại khu vực gần bến phà Kỳ Son (xã Bình Quới, huyện Châu Thành).

Sáng 1/2, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy chị Vy có dính dải dây trong người cùng con trai trôi nổi ven sông Vàm Cỏ Tây. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể ba mẹ con nạn nhân buộc vào nhau trước khi nhảy xuống dòng sông này.

Đông Nam