Thêm 'thánh bóc' bôi nhọ trên Facebook bị bắt

Phương là mắt xích thứ hai trong 'Tập đoàn thánh bóc' chuyên bôi nhọ các nghệ sĩ, doanh nhân trên Facebook bị cảnh sát 'sờ gáy'.

Chiều 18/6, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cảnh sát hình sự - C45, Bộ Công an) cho biết mở rộng điều tra về “Tập đoàn thánh bóc”, cảnh sát đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Lan Phương (trú tại Hà Nội) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 258, Bộ Luật hình sự.

Theo tướng Tiến, quyết định khởi tố bị can với Phương đang chờ VKS phê chuẩn. Khám nhà Phương, cảnh sát thu nhiều tài liệu liên quan việc viết bài bôi xấu các nghệ sĩ Việt Nam.

Phương được tại ngoại do đang mang thai. Trong “Tập đoàn thánh bóc”, nghi can sử dụng nickname Minh Minh Phan.

Nghi can Hương Giang nghe cảnh sát đọc lệnh bắt.

Trước đó ngày 11/6, C45 cũng đã bắt Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, trú tại quận Ba Đình) với cáo buộc sử dụng nickname Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần viết bôi nhọ một doanh nhân ở Hà Nội.

Công an nhân dân cho hay, theo khai nhận ban đầu của Giang tại cơ quan điều tra, "Tập đoàn thánh bóc" gồm nhiều thành viên, chủ yếu ở nước ngoài. Nhiệm vụ của Giang là "diệt gian trừ dâm" như khẩu hiệu vẫn thường treo trong một số status khi "bóc" về những nhân vật nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, doanh nhân Trương Thị Phượng (có nick name Phượng Chanel), người mẫu Xuân Lan… cho rằng họ "phạm tội" cướp chồng, bán dâm, lừa đảo, làm Tú bà...

Giang có chồng, có con ở Hà Nội nhưng lại thích cuộc sống bay bổng, thường xuyên có mặt ở TP HCM, giao du với nhiều người trong giới giải trí, có một vài tấm ảnh chụp chung với người nổi tiếng trong một số sự kiện. Không có nghề nghiệp nhưng Giang thường "nổ" với bạn bè, mình là giám đốc một đài truyền hình, "em nào" muốn lên sóng thì việc đó với cô ta dễ như trở bàn tay.

Cách đây 8 tháng, Giang bỗng dưng bỏ nhà vào TP HCM mà gia đình không biết đi đâu. Trước khi bị bắt một thời gian ngắn, Giang đột ngột trở về, nói rằng đang rất mệt mỏi vì phải "chiến đấu" với các nhân vật mà cô ta "bóc" trên mạng nên muốn tìm sự yên tĩnh.

