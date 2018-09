Thế giới sắp tiêu tiền 100 USD mới

Mệnh giá tiền đôla Mỹ cao nhất sẽ được bổ sung nhiều tính năng tiên tiến để chống làm giả, như dây an ninh 3-D hay chuông đổi màu, và chính thức lưu hành từ ngày 8/10 tới.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm nay, hai đặc điểm an ninh nâng cao trong thiết kế tờ 100 USD mới là dây an ninh 3-D và chiếc chuông trong lọ mực. Theo đó, khi lật nghiêng tờ tiền, những chiếc chuông trong dải băng xanh sẽ chuyển thành số 100. Biểu tượng chiếc chuông trong lọ mực cũng sẽ chuyển từ màu đồng thành xanh lá khi nhìn nghiêng.

Ngoài ra, ba chi tiết bảo mật hiệu quả cao của thiết kế cũ vẫn được duy trì, gồm bóng chìm chân dung, đường chỉ bảo an và số 100 USD đổi màu. Chân dung Benjamin Franklin vẫn được in trên mặt trước của tờ tiền mệnh giá cao nhất nước Mỹ.

Tờ 100 USD mới sẽ được lưu hành từ đầu tháng 10. Ảnh: New Money

Đây là lần thứ tư tờ 100 USD được thiết kế lại, người phát ngôn của FED cho biết. Họ đã thay đổi tờ tiền này ba lần trong 20 năm qua để chống lại công nghệ làm tiền giả.

Thiết kế mới được công bố lần đầu năm 2010, dự định đưa vào lưu thông tháng 2/2011 nhưng sau đó bị trì hoãn do lỗi in tiền nhăn cuối tháng 10. Giữa tháng 8 năm nay, 30 triệu tờ mệnh giá 100 USD lại bị phát hiện lỗi do đổ mực quá nhiều. Nhà máy in tiền thứ hai của FED tại Texas đã phải tăng tốc để hoàn thành việc in ấn trước ngày lưu thông.

100 USD là tờ tiền cuối cùng được thiết kế lại để đối phó với công nghệ làm giả ngày càng tiên tiến. Quá trình thay đổi bắt đầu từ năm 2003 khi Mỹ đưa thêm màu vào tờ 20 USD. Việc cải tiến cũng được áp dụng với tờ 50 USD, 10 USD và 5 USD. Chỉ có tờ 1 USD là không được thiết kế lại.

Thùy Linh