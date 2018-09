Thế giới hưởng ứng ngày 'không mặc quần đi tàu điện'

Cặp tình nhân trẻ khoe chân trần khi phía trên mặc áo khoác ấm, đeo khăn cổ dày, đọc một tờ báo trên chuyến tàu ở Munich, Đức, trong khi cô gái khác đứng gần đó cũng không mặc quần dài, chăm chú nhìn điện thoại. "Ngày không mặc quần đi tàu điện" bắt nguồn từ năm 2002 ở thành phố New York, Mỹ, và dần lan ra cả thế giới. Nó diễn ra vào đầu tháng 1 hàng năm, do tổ chức Improv Everywhere phát động.