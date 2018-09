Thầy giáo nhảy từ tầng 20 tự tử

Buồn chuyện gia đình, một thầy giáo tại Hải Phòng đã tìm đến cái chết bằng cách nhảy từ tầng 20 một tòa chung cư đang xây dựng xuống đất.

Khoảng 16h30, ngày 14/12, bảo vệ tòa nhà chung cư 20 tầng đang xây dở do một công ty nước ngoài làm chủ đầu tư trên đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát hiện thi thể một người đàn ông trung tuổi dưới chân công trường.

Quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an Hải Phòng xác định nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Sáng (42 tuổi), giáo viên trường tiểu học Hùng Vương, thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Nguyên nhân thầy giáo chết bước đầu được nhận định là do tự tử. Thời gian vừa qua, thầy Sáng bị trầm cảm do gia đình có chuyện buồn. Khoảng 13h chiều ngày 14/12, người dân phát hiện thầy Sáng đi vào tòa nhà nhưng sau đó không thấy ra.

Ngày 15/12, ông Vũ Xuân Hiếu, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương cho biết, thầy Sáng là giáo viên dạy giỏi và có thâm niên 21 năm gắn bó với trường. Hiện gia đình thầy đang sinh sống trên địa bàn phường.

