Thầy giáo lập Facebook, đăng 'ảnh nóng' của nữ sinh

Cho rằng Vân đối xử lạnh nhạt với mình nên Quảng đã lập Facebook rồi đăng ảnh nóng của người yêu cũng như viết status bêu riếu để trả thù.

Trần Thu Vân (19 tuổi, thường trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) hiện là sinh viên năm nhất khoa luật của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Thành Quảng (32 tuổi, thường trú Đồng Nai) vì hành vi lập Facebook để đăng ảnh nóng của Vân lên và gắn ảnh bạn bè, ghi tên cha mẹ vào đó nhằm bôi nhọ Vân.

Quảng đã có vợ và một đứa con gái. Cả hai vợ chồng đều dạy học ở La Gi (Bình Thuận). Quảng dạy môn thể dục và là giáo viên chủ nhiệm của Vân khi cô học lớp 7. Khi Vân đang học lớp 10 thì Quảng ly dị vợ và quen với Vân. Người nhà của Quảng cho rằng Vân chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình của Quảng đổ vỡ. Giờ Vân và gia đình Vân đối xử không tốt với Quảng nên mới dẫn đến sự việc như trên.

Những tin nhắn mà Quảng đã gửi cho Vân để đe dọa.

Theo đơn tố cáo, đầu năm 2014, Vân quen Quảng được một thời gian thì giữa Quảng và Vân xảy ra mâu thuẫn. Quảng không những luôn đánh đập Vân mà còn đánh cha Vân bị thương. Trong thời gian Vân học lớp 12, Quảng đã có quan hệ với Vân và Vân có thai nhưng sau đó đi phá.

Sau thời gian này, Vân thấy không thể tiếp tục quen Quảng nữa và đề nghị chia tay. Tuy nhiên, Quảng không chịu mà còn hăm dọa Vân và gia đình. Thời gian Vân chuẩn bị đi ôn thi đại học thì Quảng không cho Vân đi ôn thi mà đưa vào ở thị xã Long Khánh để sống với Quảng. Vân đã nhiều lần van xin, quỳ lạy xin tha nhưng Quảng không chịu và còn nhắn tin hăm dọa mẹ Vân. Quảng bảo nếu Vân đi học đại học thì sẽ có cách để lôi Vân khỏi trường.

Sau việc Quảng đánh cha Vân bị thương, khi Công an thị xã La Gi giải quyết, Quảng hứa sẽ không làm phiền cuộc sống gia đình, để Vân tự do đi học. Do đó, gia đình Vân đã rút đơn kiện Quảng. Nhưng vào tháng 9/2015, Vân vào TP Biên Hòa học đại học thì Quảng đã theo vào trường, thuê phòng trọ và bắt Vân ở chung. Quảng không cho Vân về thăm cũng như gọi điện thoại cho gia đình.

Cuối năm 2015, Quảng đã lập tài khoản Facebook để đăng ảnh nóng của Vân lên và gắn hình bạn bè, ghi tên cha mẹ Vân vào đó nhằm bôi nhọ bạn bè và gia đình Vân. Sự việc này Vân đã báo lên công an phường nơi Vân tạm trú và Quảng đã hứa không tái phạm. Tuy nhiên, do sự việc không được giải quyết dứt điểm nên từ thời gian đó cho đến nay Quảng thường xuyên đăng ảnh nóng của Vân lên Facebook.

Trong khi đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của Vân, chiều 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã mời Quảng lên làm việc. Bước đầu, Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do hận Vân và gia đình Vân nên khi ở với cô ở TP Biên Hòa, Quảng đã nhờ một người lập Facebook và đăng những tấm ảnh nóng mà mình đã chụp Vân trước đó lên Facebook để trả thù.

“Bước đầu Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, sự việc đăng ảnh nóng của Vân lên Facebook diễn ra ở TP Biên Hòa. Do vậy chúng tôi sẽ lập hồ sơ và sẽ đề xuất với lãnh đạo chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa để xử lý theo thẩm quyền” - một cán bộ điều tra cho biết.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.