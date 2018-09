Thầy giáo hot boy chấm điểm hot girl

Cuộc thi "Tìm kiếm những cô gái gia nhập hội Càng ngắm càng yêu" do nhãn hàng Lacvert Essance tổ chức nhân sự kiện ra mắt sản phẩm mới Phấn nền trang điểm siêu mịn tự nhiên –Natural Silky Two way cake - Phấn nền trang điểm siêu mịn tự nhiên với chiết xuất Sữa Ong Chúa, một nguyên liệu quý giàu hàm lượng Vitamin B5, có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng và chăm sóc da ngay cả khi trang điểm, mang lại lớp nền mịn màng, tự nhiên, thoái mái suốt cả ngày dài. Cách thức tham gia: 1. Các bạn gái đăng ký tại website: http://www.cangngamcangyeu.com 2. 12 bạn gái may mắn sẽ được chọn phỏng vấn cùng MC Kim và JoJo cùng thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu qua 4 số radio được phát trên website cuộc thi trong vòng 4 tuần. 3. Mỗi tuần, BTC sẽ chọn ra một bạn chiến thắng. Top 4 bạn chiến thắng sẽ nhận được bộ giải thưởng hấp dẫn: 1 điện thoại LG Optimus L7 White, Essance Silky Two Way Cake & cơ hội xuất hiện trong video clip của nhãn hàng Essance. Ngoài ra cuộc thi còn có rất nhiều giải thưởng là sản phẩm Essance TWC và vé xem phim dành cho các bạn đăng ký cuộc thi, lọt vào vòng phỏng vấn hoặc tham gia bình chọn.