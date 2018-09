Thấy con mới đẻ tử vong, mẹ đốt rồi phi tang ở bãi rác

Người dân phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh tử vong tại bãi rác, với nhiều vết đốt cháy xém.

Hiện Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một trẻ sơ sinh tử vong tại bãi rác được phát hiện vào trưa 22/10 trên địa bàn ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Theo nguồn tin từ công an, khoảng 13h30 ngày 22/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong tại bãi rác thuộc địa bàn ấp Phú Quới. Trẻ sơ sinh được phát hiện là một bé trai, vừa lọt lòng mẹ đã tử vong. Trên cơ thể của cháu bé còn có vết cháy xém do bị đốt.

Hiện trường cháu bé bị vứt ra bãi rác đốt cháy thương tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Làm việc những người nghi vấn trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được mẹ của thai nhi là Duyên (sinh năm 1971, hộ khẩu ở TP Bến Tre).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết não của bé bị chấn thương, cháu bé chưa thở được sau khi lọt lòng mẹ.

Một số người dân ở xã Tân Hội cho biết, Duyên đến thuê phòng trọ ở ấp Phú Quới ở đã nhiều năm nay. Chồng Duyên thường đi làm thuê ở xa, lâu lâu mới về chỗ trọ thăm vợ con. Trước đó, Duyên có thai và việc này đều được một số người sống ở khu trọ biết.

Làm việc tại cơ quan Công an, Duyên bước không thừa nhận, nhưng qua đấu tranh, Duyên khai đây là thai nhi ngoài ý muốn, là đứa con thứ 6 của hai vợ chồng. Do gia cảnh nghèo túng, con đông, chồng phải đi làm thuê nuôi sống cả gia đình nên Duyên có ý định bỏ thai nhi trong bụng mình.

Cô này còn khai, trước đó đã nhiều lần uống thuốc phá thai. Trước khi bé lọt lòng, Duyên bị đau bụng vào nhà vệ sinh thì bé rớt xuống nền nhà. Vì bé đã tử vong nên cô hoảng sợ mang vứt thi thể ở bãi rác và quấn chiếu đốt nhằm phi tang.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nhân vật đã thay đổi