Thầy cô ngồi gầu máy xúc qua điểm sạt lở đi khai giảng

Các giáo viên ở vùng biên Thanh Hóa đi bộ 9 km đường rừng trong 5 tiếng, trước khi được người lái máy xúc giúp qua điểm sạt lở nặng.

Ngày 4/9, nhóm 8 giáo viên trường Tiểu học và Mầm non Pù Nhi (huyện Mường Lát) xuất phát từ nhà ở thị trấn Mường Lát đi bộ về xã Pù Nhi để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Do đường sá hư hỏng nặng, các thầy cô không thể đi xe máy mà phải đi bộ qua quãng đường khoảng 9 km với nhiều cung đường rừng.

Giáo viên ngồi máy xúc qua điểm sạt lở đến trường Giáo viên ngồi gầu máy xúc qua đoạn đường sạt lở

Cô Trần Thị Diệp, giáo viên trường Tiểu học Pù Nhi, cho biết nhóm của cô được người dân chở xe máy một vài đoạn, còn chủ yếu là cuốc bộ.

"Mất hơn 5 giờ mới vượt qua quãng đường gần chục cây số để đến Pù Nhi", nữ giáo viên nói.

Cô Diệp cho hay đến bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, đoàn giáo viên gặp điểm sạt lở mạnh, bùn ngập sâu không thể đi qua. Rất may lúc đó có một chiếc máy xúc đang hoạt động gần đấy, biết các thầy cô tìm cách đến trường nên đã cho hai người một đứng lên gầu múc đất, lần lượt đưa qua điểm sạt lở.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều trường học ở Thanh Hoá bị phá huỷ khiến ngày khai giảng năm học mới 2018-2019 có nhiều xáo trộn. Nhiều địa phương phải gộp chung lễ khai trường cho ba cấp học THCS, tiểu học và mầm non, trong khi không ít điểm trường lẻ không thể khai giảng.

Đường sá hư hỏng khiến thầy cô ở Mường Lát vất vả đến trường ngày 5/9. Ảnh cắt từ clip.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 36 điểm trường trên địa bàn tỉnh này bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 24 điểm trường bị ngập sâu trong nước, 10 điểm trường bị sạt lở đất và hai nhà bán trú cho học sinh và giáo viên bị sập hoàn toàn...

Mường Lát là huyện bị thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi trường ở các xã Tam Chung, Trung Lý, Pù Nhi... bị hư hỏng nặng. Trưởng phòng Giáo dục huyện Mường Lát, Mai Xuân Giang, cho biết dù bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, các trường vẫn chủ động phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Theo đó, các đơn vị chủ động khai giảng gộp ba cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại một điểm trường chính có cơ sở vật chất bị thiệt hại nhẹ nhất. Đối với học sinh mầm non, tiểu học ở các khu lẻ trong các bản vùng sâu, vùng xa, nơi các phòng học bị phá hủy hoàn toàn, nhà trường có thể cho học sinh tạm nghỉ, không phải đến điểm trường chính dự khai giảng để đảm bảo an toàn.