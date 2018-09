Thanh niên tung 5 clip thoát y lên mạng bị điều tra

Gần một tuần điều tra, cơ quan an ninh xác định được 2 người tung 6 clip người đẹp chuyển giới thoát y tại tiệc sinh nhật.

Ngày 14/12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xác định Trần Minh Thiện (24 tuổi, ngụ phường 6) đã tung 5 clip lên facebook có nội dung người đẹp chuyển giới khỏa thân tại tiệc sinh nhật ở nhà hàng Chương Dương, TP Mỹ Tho. Ngoài ra, còn có 1 cá nhân ở phường 7, TP Mỹ Tho sử dụng tài khoản titi trên facebook để đăng 1 clip liên quan đến tiệc sinh nhật.

Hình phản cảm cắt ra từ các clip.

"Thiện đã bị triệu tập và thừa nhận hành vi. Công an Mỹ Tho chuyển hồ sơ cho Cơ quan an ninh Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý làm rõ, xử lý theo pháp luật", một cán bộ điều tra cho biết.

Trước đó, ngày 8/12, Nguyễn Ngọc Dũng ở TP Mỹ Tho tổ chức sinh nhật lần thứ 35 tại nhà hàng Chương Dương. Chủ tiệm thời trang này đã mời Bùi Ngọc Trung và nhờ tìm dùm 2 cô gái chuyển đổi giới tính đến phục vụ.

Sau khi ăn nhậu no say, 2 "chân dài" lên sân khấu trình diễn đồ lót rồi lột quần áo nhảy múa, biểu diễn khui bia. Một ngày sau có đến 6 clip thoát y được nhiều người chuyền nhau trên Internet.

Ngô Tư