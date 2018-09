Thanh niên ngáo đá vào bệnh viện đòi nhảy lầu

Vào Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi đã 'cắn thuốc', nam thanh niên lẻn lên lan can của dãy phòng nội trú ở tầng 4 rồi luôn miệng đòi nhảy xuống.

Ông Trần Cư, trưởng đội bảo vệ của bệnh viện cho biết, phải mất hơn một giờ đồng hồ thuyết phục với nhiều biện pháp khác nhau, nhân viên của ông mới khống chế được kẻ ngáo đá không kiểm soát được hành vi.

Theo ông Cư, thanh niên này lẻn vào cổng phụ của bệnh viện, sau đó trà trộn vào những người thăm bệnh rồi lên tầng của một khu điều trị nội trú. Khi thấy nhân viên bảo vệ, thanh niên đi vào một phòng bệnh rồi leo ra ngoài lan can, luôn miệng "tao muốn nhảy, tao thích nhảy".

Trước tình huống khó, sau hơn nửa giờ khuyên can bằng lời không hiệu quả, các nhân viên bảo vệ đã phải thay đổi trang phục, giả dạng thành bệnh nhân để tiếp xúc gần. "Khi chúng tôi đang khuyên và chuẩn bị phát lệnh khống chế thì thanh niên này lao ra cửa sổ. May mắn do chuẩn bị tinh thần từ trước nên chúng tôi đã kịp chụp anh ta lại được", một nhân viên bảo vệ nói.

Tại cơ quan công an, người thanh niên tiếp tục chửi bới. Các kết quả kiểm tra cho thấy, người này có sử dụng chất ma túy đá khiến không kiểm soát được hành vi.

Là cơ sở y tế lớn nhất tại TP HCM với lượng người ra vào quá đông, đội bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy phải nhiều lần đối mặt với những trường hợp say xỉn, ngáo đá, hoặc người tâm thần, người chán sống vào bệnh viện đòi nhảy lầu hoặc gây rối.

Mới đây nhất vào tuần trước, một phụ nữ 29 tuổi bị tâm thần, từng là bệnh nhân của bệnh viện nhưng đã xuất viện, bỗng quay lại phòng hành chính của khoa Bệnh Nhiệt Đới khóa trái cửa rồi lấy chai xăng tưới lên người. Có mặt trong khoa, một nam điều dưỡng đã nhanh trí khống chế trước khi chị này bật quẹt châm lửa.

Trước đó, một thanh niên tâm thần khác khác tìm đến bệnh viện toan nhảy lầu nhưng may mắn được phát hiện. Không may mắn được can ngăn, giữa tháng 4, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã nhảy từ lầu 8 xuống đất và tử vong.

Thiên Chương