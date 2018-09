Thanh niên đốt xe, nhảy múa trên cầu Chương Dương

Nam thanh niên nhảy múa trong tình trạng say khướt, miệng luôn lảm nhảm nói 'đốt xe cho bõ tức'.

Sự việc xảy vào khoảng 1h sáng ngày 1/9 trên cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đội bảo vệ ở cầu Chương Dương bỗng thấy tiếng nổ lớn, kèm khói lửa bốc lên ở khu vực giữa cầu. Ngay sau đó, hai bảo vệ cầm bình cứu hoả chạy tới khu vực phát ra tiếng nổ kiểm tra.

“Chúng tôi tới nhịp cầu số 9 và phát hiện một thanh niên đang múa may trong tình trạng say khướt và miệng luôn lảm nhảm nói đốt xe cho bõ tức. Chúng tôi đã dùng bình cứu hoả mini khống chế đám cháy, đồng thời giữ chặt thanh niên say rượu không để nhảy xuống sông Hồng”, một bảo vệ thông tin.

Chiếc xe máy cháy chỉ còn trơ khung.

Ngay khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Công an phường Ngọc Thụy, cũng có mặt kịp thời khống chế đưa thanh niên say rượu về trụ sở đơn vị. Cảnh sát giao thông có mặt phân luồng giao thông hướng dẫn các phương tiện đi vào khu vực giữa cầu tránh xa hiện trường vụ cháy nổ.

Người thanh niên đã được đưa về trụ sở Công an phường Ngọc Lâm. Sau khi tỉnh rượu anh ta khai nhận tối hôm trước đã uống nhiều rượu với bạn ở TP Hải Phòng, rồi điều khiển chiếc xe máy, tài sản của gia đình, chạy từ Hải Phòng về Hà Nội, đến đoạn giữa cầu Chương Dương đã cởi áo sơ mi, tẩm xăng lấy từ bình xăng xe máy rồi châm lửa đốt xe.

Xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa.

Khi được hỏi tại sao lại có hành vi tự hủy hoại tài sản, thanh niên này khai nhận trước đó đã được “thầy” mách phải đốt chiếc xe máy này vào đúng khoảng thời gian đầu tiên, trong ngày giỗ của người anh trai.

Công an phường Ngọc Lâm đã xác định danh tính người đốt xe là Phạm Phúc Tại (sinh năm 1989, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), và đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của nam thanh niên say rượu đốt xe máy trên cầu Chương Dương để xử lý.

Theo An Ninh Thủ Đô, Dân Việt