Thân thế bất ngờ của nghi can bắt cóc bé 3 tuổi trước cửa nhà

Khi nghi can bắt cóc cháu bé bị bắt, nhiều người bất ngờ khi biết Trung sinh ra trong gia đình nề nếp, kinh tế khá, lại có họ hàng với nạn nhân.

Chuyện cháu bé Vũ Văn Minh (3 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy bắt cóc khi đang ngồi chơi trước cửa nhà khiến nhiều người quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1944, ông ngoại cháu bé) cho biết, khoảng 16h ngày 7/11, chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ cháu Minh) tới trường đón con trai về nhà ông bà ngoại chơi. Đến 18h cùng ngày, mẹ con chị Thơm chở nhau về nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Khi ấy, cháu Minh cùng người anh trai họ đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bất ngờ một nam thanh niên phóng xe máy tới gần. Sau khi đưa cho anh họ cháu bé một tờ giấy, nam thanh niên bế xốc Minh lên xe máy rồi phóng đi mất.

Nghe cháu trai vừa khóc vừa mếu chạy vào nhà bảo em trai bị người lạ bắt đi, chị Thơm hốt hoảng chạy ra thì không thấy con trai đâu. Chị gào khóc rồi hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu. Tờ giấy mà hắn để lại có ghi số điện thoại kèm nội dung tống tiền, yêu cầu gia đình nạn nhân chuẩn bị sẵn 20 triệu đồng nếu muốn cháu Minh an toàn trở về.

Tới 19h30 phút cùng ngày, tên bắt cóc nhắn tin cho gia đình chị Thơm với nội dung: "Chuẩn bị tiền, buộc dây chun cho vào túi nilon rồi gọi lại cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho con trai anh, chỉ cần nhận được tiền".

Khu vực nơi cháu Vũ Văn Minh bị bắt cóc.

Ngay lập tức, anh Vũ Văn Tụ (sinh năm 1975, bố cháu bé) gọi vào số máy và được hướng dẫn mang tiền tới khu vực cầu Thanh Trì. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gia đình anh Tụ đã báo vụ việc tới Công an quận Hoàng Mai. Tại khu vực cầu Thanh Trì, sau khi thả số tiền trên xuống khu vực gầm cầu theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, anh Tụ nhận được tin nhắn báo rằng con trai anh đang ở Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo thông tin từ người nhà cháu bé cung cấp thêm, khi mọi người tới Công an phường Sài Đồng thì thấy cháu bé đang có mặt tại đó. Một cán bộ Công an phường cho biết: "Tối 7/11, trong quá trình đi tuần tra an ninh thì thấy cháu bé đang đứng khóc trên vỉa hè. Nghĩ rằng cháu bé bị lạc nên lực lượng tuần tra đã đưa về trụ sở Công an phường Sài Đồng để tìm cách liên hệ với gia đình".

Sau khi vụ bắt cóc xảy ra được khoảng 5 tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tóm gọn nghi can bắt cóc cháu Minh. Theo đó, danh tính tên này được làm rõ là Lương Tiến Trung (24 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Gia đình Trung có quan hệ họ hàng với gia đình chị Thơm.

Bà Lương Thị Khả, Tổ trưởng tổ 13 (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) cho biết, bố mẹ Trung từng đi xuất khẩu lao động, gia đình có điều kiện, kinh tế khá giả. Trung là con trai cả trong nhà, dưới còn em gái và em trai. Trung đang theo học tại một trường trong ngành công an. Thông tin Trung chính là nghi can gây ra vụ bắt cóc cháu Minh để tống tiền 20 triệu đồng khiến cho gia đình lẫn người dân địa phương sửng sốt.

Theo đánh giá của nhiều người, gia đình hai bên nội ngoại của Lương Tiến Trung đều rất nề nếp, gia phong. Trong cuộc sống hàng ngày, Trung tỏ ra khá hiền lành, lễ phép. Trước khi xảy ra vụ việc nói trên, Trung chưa hề có tiền án, tiền sự. Buổi chiều ngày xảy ra vụ việc, một số người còn bắt gặp Trung đi học về, nghi can vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người.

Cho tới tận bây giờ, mọi người vẫn không thể hiểu hành động của Trung. Nhiều giả thiết được đưa ra, rất có thể do Trung thua lô đề, bài bạc bị siết nợ phải cần tiền gấp, lại không thể xin bố mẹ nên mới dẫn tới hành động nông nổi như vậy. Một người dân sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc phân tích, nhìn vào hành vi cũng như cách thức tống tiền của nghi phạm cho thấy, nhiều khả năng đây chỉ là việc làm bột phát của Trung.

Một người hàng xóm sống tại gần nhà cháu Minh cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, người dân khu phố này tỏ ra hết sức lo lắng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.Khu vườn hoa trước cửa gia đình cháu Minh vốn là nơi tập trung vui chơi của trẻ em trong khu phố nhưng các ngày gần đây vắng bóng trẻ nhỏ.

* Tên cháu bé đã được thay đổi