Thân tàn ma dại sau 'bản án hiếp dâm' của người yêu

Để không phải xa người yêu, cô gái nói rằng đã 'ăn nằm' với Toàn. Cả gia đình cô đã kéo tới nhà chàng trai, đánh đập, tra tấn dã man.

Hơn một năm trôi qua, Trần Minh Toàn (sinh năm 1991) vẫn rùng mình khi nhớ lại phút giây sinh tử khi bị gia đình người yêu hành hung thừa sống thiếu chết.

Trong vụ án này, các bị cáo là Lê Tấn Trung (sinh năm 1970), Lê Thị Phương Lan (sinh năm 1972, vợ Trung) và Lê Tấn Trí (sinh năm1994, con Trung, cùng ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), đồng thời là bố mẹ và anh trai của bạn gái anh (sinh năm 1997).

Tối hôm xảy ra sự việc, chị Lan nói sẽ đưa con gái sang nước ngoài học và làm việc nhưng cô gái phản đối, nói đã có tình cảm với Toàn. Thấy mẹ vẫn cương quyết, cô liều mạng nói đã “ăn nằm” với người yêu. Người mẹ cho rằng Toàn dụ dỗ làm hại con gái mình nên bảo con trai là Trí gọi điện hẹn gặp.

Vừa bước chân vào nhà người yêu, Toàn bị mẹ và anh trai xông vào đánh đập. Trí tiếp tục lấy chiếc bát sứ ở chậu cảnh đập lên đầu anh, cả hai mẹ con xông vào đấm đá. Toàn vùng dậy định chạy ra ngoài, bị “mẹ vợ” ôm lại, ra lệnh cho con trai lấy còng số 8 còng lại, tiếp tục đánh đập.

Thấy người yêu bị đánh, cô gái chạy đến van xin không được liền chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm, báo tin cho mẹ nạn nhân.

Anh Toàn bị đánh đến gãy chân, thương tích đầy mình.

Mẹ Toàn kể: “Tôi đến nơi, thấy con bị đánh nhưng không thể vào được vì cổng khóa. Rất nhiều người trong khu vực tới xem đều khuyên can nhưng mẹ con bà Lan vẫn không ngừng tay”.

Ngay lúc đó, Trung - bố cô gái đi nhậu về, nghe người nhà nói Toàn “hiếp dâm” con mình nên xông vào đánh tiếp, còn đe dọa: “Ai vào can ngăn tao đánh chết”.

Toàn kể: “Khi ông Trung về, tôi bị lôi vào một căn phòng, dồn vào góc, cả 3 người xông vào đánh đập. Ông Trung dùng xà beng và tuýp sắt đánh làm chân phải tôi gãy lìa. Tiếp đó ông đánh vào chân trái định cho gãy luôn”.

Lúc này, công an xã đã đến nhưng không vào được. Trung thấy thế mới ra lệnh tháo còng, thay vào đó lấy dây ống nước trói lại, kéo nạn nhân ra hiên nhà tiếp tục hành hung. Lần này, anh ta dùng nhiều vật nặng như máy tính xách tay, chậu hoa, bình ắc quy liên tiếp chọi lên đầu nạn nhân, cô vợ dùng dây nịt quất. Nạn nhân ngất xỉu, Trung dùng ống nước xịt cho tỉnh lại đánh tiếp. Cuộc “tra tấn” diễn ra hơn một tiếng. Công an xã cùng người dân phải xô đổ cổng xông vào cứu người.

Theo bị hại, dù công an xã can ngăn nhưng Trung không chịu cho đưa mình đi cấp cứu. Không những vậy, khi phó công an xã vừa mới vào còn bị ông này đấm vào mặt. Mẹ nạn nhân thấy con chảy máu nhiều, thở dốc, không cựa quậy đã phải quỳ lạy van xin được đưa con đi cấp cứu.

Gần 30 phút sau khi Công an huyện Xuân Lộc có mặt, nạn nhân mới được đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương ở đầu, mặt, vai, chân, bầm tím, trầy xước khắp người.

Tại hiện trường, công an thu giữ một còng số 8, một máy tính xách tay, một bình ắc quy, một cây xà beng dài 70 cm, một xô đựng nước, một ống sắt, một dây điện, nửa viên gạch, một dây nịt màu đen dùng để đánh đập.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử cho rằng: “Các bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải. Thân nhân chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo Trung phạm tội trong tình trạng bị bệnh rối loạn tâm thần do hành vi sử dụng rượu và là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Lan là phụ nữ, bị cáo Trí là sinh viên nên được giảm nhẹ tội”.

Cha mẹ bị hại cho rằng tòa sơ thẩm 'nhẹ tay' với các bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị hại cho rằng HĐXX đã bỏ sót nhiều vi phạm khác của các bị cáo. Thứ nhất là hành vi cố ý gây thương tích đã bị khởi tố. Thứ hai là hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Thứ ba là hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ là còng số 8. Thứ tư là chống người thi hành công vụ khi đánh công an xã. Thứ năm là ngăn cản đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tòa bác các lập luận trên, tuyên phạt bị cáo Trung 2 năm tù, Lan và Trí 1 năm 6 tháng tù, đều cho hưởng án treo; buộc bồi thường thiệt hại cho bị hại gần 105 triệu đồng.

Bản án ngay lập tức nhận được phản ứng dữ dội của những người dự khán, vì cho rằng đã quá nương tay với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của gia đình Trung.

Bị cáo chống án nhưng đến nay phiên phúc thẩm đã bị hoãn đến 4 lần. Lần thứ nhất, đến phần nghị án, Tòa tuyên hoãn vì cho rằng vụ án có nhiều tình tiết rắc rối, cần triệu tập đủ nhân chứng, lần thứ hai hoãn vì tiếp tục vắng nhân chứng.

Lần thứ ba vào ngày 22/4, khi gia đình bị hại đến nơi, tòa cho biết: “Phiên tòa đã có quyết định hoãn hai ngày trước nhưng chỉ thông báo cho bị cáo mà quên thông báo cho bị hại”. Và lần thứ 4 vừa hoãn do thẩm phán đi công tác nước ngoài.

Việc trì hoãn phiên tòa nhiều lần khiến người bị hại cho rằng việc xét xử “có vấn đề”. Mẹ Toàn nói: “Tôi chỉ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đúng người đúng tội và công bằng. Thà đừng thấy con bị đánh đập thì tôi có thể tha thứ. Đằng này họ tra tấn con ngay trước mặt tôi, dù tôi đã quỳ lạy, van xin họ. Đến bây giờ, hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh”.

Toàn đã hồi phục sức khỏe nhưng chân phải vẫn còn chờ phẫu thuật lấy ốc cố định, cơ thể còn hằn nhiều thương tích. Trước khi bị đánh, anh là chủ một tiệm chụp hình, một năm nay không làm được việc gì.

Theo Pháp luật Việt Nam