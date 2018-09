Thảm sát ở Yên Bái, 4 người trong gia đình bị giết

Bốn nạn nhân vụ thảm sát tại xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là người trong một gia đình. Nghi phạm đã được xác định.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, cho biết án mạng xảy ra khoảng 17h ngày 12/8 tại nương rẫy ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Bốn người trong một gia đình bị sát hại gồm anh Trần Đức Long (23 tuổi), vợ Phàn Thị Hoa (20 tuổi) cùng con trai là bé Trần Văn Truyền và chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, em chị Hoa). Các nạn nhân là người dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16. Các nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm chém. Hung khí gây án là con dao làm rẫy.

Sáng nay, Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đến hiện trường vụ án mạng được xác định là thảm án nghiêm trọng nhất từ trước tới nay tại địa phương và cho biết Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái đã họp khẩn cấp về vụ trọng án này. Tỉnh chỉ đạo Công an huyện Văn Yên và các huyện lân cận huy động lực lượng bắt bằng được nghi phạm.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Hoa đã điện thoại được về cho gia đình nên đã cơ bản xác định được nghi phạm để truy bắt.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm hỏi gia đình nạn nhân Phàn Thị Hoa.

Theo đó, Công an Yên Bái xác định nghi can là Đặng Văn Hùng (27 tuổi, người dân tộc Dao Tuyển), trú cùng xã với các nạn nhân. Trước đó, Hùng có mâu thuẫn với gia đình anh Long do tranh chấp đất làm nương. "Dấu vết hiện trường cho thấy vợ chồng anh Long bị chém tại rẫy. Hung thủ quay vào lán sát hại bé trai đang ngủ, trên đường trốn chạy hắn giết nốt em vợ của nạn nhân", Phó trưởng công an huyện Văn Yên Lê Đức Thọ cho biết.

Theo phán đoán, có thể hung thủ đã chạy trốn cùng người yêu và đi khỏi hiện trường. Hàng trăm cảnh sát của tỉnh và huyện đang "lật tung" nhiều khu rừng. Địa bàn truy tìm nghi can được mở rộng sang vùng giáp ranh huyện Bảo Yên (Lào Cai). Khu vực xảy ra thảm án có địa hình khá cách trở, cách trung tâm huyện Văn Yên khoảng 50 km đường đồi núi, nhiều cây cối rậm rạp.

Phó công an huyện Văn Yên phủ nhận thông tin đồn đoán trên một số trang mạng rằng nghi can bắt một đứa trẻ đi cùng.

Một nguồn tin cho hay sau cuộc gọi của chị Hoa cho người thân thông báo chồng bị Hùng đánh bầm tím hết người, điện thoại của chị không thể liên lạc được. Gia đình chị chạy vào nương thì thấy xác của hai dì cháu đầu tiên, rồi tới thi thể vợ chồng chị Hoa.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi, hỗ trợ người thân của gia đình nạn nhân, trấn an người dân địa phương. Theo tập quán của người Dao, thi thể các nạn nhân không đưa về nhà làm lễ mà để tại một lán trên nương. Nương cách lán của gia đình anh Long chừng 600-700 m.

Xã Lâm Giang có gần 2.000 hộ dân gồm người Kinh, Mông, Dao, Tày... sinh sống ở 18 thôn, bản. Ga Lang Khay và Lâm Giang trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai nằm trên địa bàn của xã này. Tại xã, người dân thường rừng vào làm rẫy rồi quay về, riêng gia đình nạn nhân Trần Đức Long lập lán sinh hoạt luôn trên rẫy mà ít về bản.

