Thảm án 3 bà cháu bị hàng xóm vô cớ chém chết

Bà Vóc sang nhà chị Thơm để hỏi về con trai mình rồi bất ngờ dùng dao chém cả nhà chị này, khiến 3 người thiệt mạng, một người bị thương.

Chiều 12/4, nghi phạm Mai Thị Vóc (sinh năm 1975), hung thủ chém chết 3 bà cháu tại xã Hải Tân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vào sáng ngày 11/4 đã được di lý từ Hải Hậu về trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, đến cuối ngày, công an vẫn chưa lấy được lời khai, do nữ nghi phạm luôn giữ thái độ lầm lì, không trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Gia đình nạn nhân cho biết anh Đỗ Văn Kiên (con của bà Ngọc và là cha của 2 bé trai - 3 nạn nhân tử vong) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Sau khi ổn định vết thương, hiện anh Kiên đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Góc nhà nơi bà Ngọc bị Mai Thị Vóc truy đuổi tới và chém chết.

Nguyên nhân về vụ thảm sát chưa được xác định, song bước đầu cơ quan chức năng nhận định bà Mai Thị Vóc có dấu hiệu trầm cảm. Tuy nhiên, người phụ nữ này chưa hề đi khám bệnh nên không có bệnh án tâm thần.

Trước đó, khoảng 10h sáng 11/4, bà Vóc (hàng xóm gần nhà, là họ hàng với gia đình chị Nguyễn Thị Thơm và anh Đỗ Văn Kiên), sang nhà anh này hỏi về đứa con trai của mình là Đỗ Văn Trưởng (sinh năm 2008). Ngày thường, Trưởng chơi với 2 đứa con anh Kiên là cháu Đỗ Thành Đạt (sinh năm 2007) và Đỗ Công Minh (sinh năm 2012).

Chị Thơm trả lời rằng không gặp Trưởng. Bất ngờ, bà Vóc lao thẳng vào nhà anh Kiên lấy một con dao dài khoảng 40 cm xông ra chém tới tấp vào người chị Thơm, cháu Đạt, cháu Minh. Chị Thơm tránh được nhát chém chí mạng của bà Vóc đã la hét kêu cứu. Nghe tiếng chị Thơm, anh Kiên và bà Ngọc trong nhà chạy ra can ngăn thì bị người hàng xóm cầm dao truy sát.

Do vụ việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong khoảng 10 phút nên không ai kịp phản ứng. Bà Ngọc và 2 cháu bị chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Còn anh Kiên bị chém vào đùi và mặt. Chị Thơm may mắn không bị thương.

Nghe tiếng hô hoán của anh Kiên, nhiều người dân đã chạy tới. Nhiều người liều mình xông vào tước dao khống chế được bà Vóc. Khoảng 30 phút sau vụ thảm án, Công an xã Hải Tân và Công an huyện Hải Hậu đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Chiều cùng ngày, đội pháp y Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân bị chém chết.

Bà Mai Thị Vóc có chồng và 4 con đều đang đi học. Cả 2 vợ chồng bà Vóc đều làm nông nghiệp. Không chỉ là hàng xóm, bà Mai Thị Vóc còn là anh em họ hàng rất gần với gia đình nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Thơm (bìa phải) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn trước cái chết của mẹ chồng và 2 con trai

Tại gia đình nạn nhân, rất đông người thân và hàng xóm đến động viên, chia sẻ mất mát đau thương với anh Kiên, chị Thơm. Người mẹ này vẫn đang trong tình trạng đau đớn trước cái chết thương tâm của các con và mẹ chồng.

Theo chị Thơm, gia đình chị và gia đình bà Vóc sống cạnh nhau và không có mâu thuẫn gì. Chị Thơm cũng cho rằng thời gian gần đây bà Vóc có nhiều thay đổi bất thường sau ngày mẹ chồng qua đời. “Tôi không ngờ tai họa lại ập đến với gia đình tôi”, chị Thơm đau đớn.

“Kể từ ngày qua mẹ chồng qua đời tháng 2, bà Vóc thay đổi nhiều lắm, rất ít nói, lầm lì, có nhiều hành động không bình thường và hay cáu gắt, chửi bới chồng con, hàng xóm”, một người thân của gia đình nạn nhân cho biết.

Theo Người Lao Động