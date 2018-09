Thái tử Charles từng cảm thấy bị Diana làm 'lu mờ'

Thái tử Charles là người thừa kế ngai vàng nhưng vợ ông, cố Công nương Diana, mới là nhân vật mà mọi người muốn được nhìn thấy.

Thái tử Charles và vợ, Công nương Diana, đi nghỉ trăng mật ở Baltimore sau đám cưới năm 1981. Ảnh: womansown.co.uk.

Sau đám cưới diễn ra tháng 7/1981, Thái tử Charles chợt nhận ra người phụ nữ 20 tuổi mà mình vừa cưới làm vợ không phải cô gái nhút nhát như ông từng nghĩ. Trái lại, Diana nhanh chóng thích nghi với vai trò mới và dần nhận được sự yêu mến của công chúng.

Tại mỗi sự kiện, Công nương Diana luôn là nhân vật hoàng gia được người dân cũng như báo giới săn đón. Bà từng là một trong những người nổi tiếng được chụp hình cũng như được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới. Điều này khiến Thái tử Charles, người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng, cảm thấy bị lu mờ.

Quý bà Elizabeth Anson, người tổ chức tiệc cho hoàng gia và cũng là em họ của Nữ hoàng Elizabeth, mới đây tiết lộ với People rằng: "Diana trở thành một phụ nữ có mái tóc vàng tuyệt đẹp và khí chất hơn người. Trong chuyến thăm xứ Wales, Thái tử Charles bắt đầu nhận ra điều đó khi nói rằng 'người ta kéo đến để gặp vợ tôi chứ không phải tôi'".

Không chỉ thấy ghen tị với vợ, Thái tử Charles còn được cho là không thoải mái với cuộc hôn nhân của con trai cả, Hoàng tử William.

Trong một cuốn tiểu sử không được phép xuất bản có tên Prince of Wales, Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, tác giả Tom Bower khẳng định thái tử từng thấy "bị chiếm đoạt" bởi nhà Middleton và "bị cô lập" với các cháu nội là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, khi vợ chồng William - Kate chọn đón Giáng sinh bên nhà ngoại thay vì cùng các thành viên hoàng gia Anh.

"Thái tử Charles nhận thấy Kate và William là những ngôi sao mới nổi và lo sợ mình sẽ gặp rắc rối", Robert Higdon, giám đốc điều hành quỹ từ thiện của Thái tử Charles ở Mỹ, từng nói với tác giả Bower.