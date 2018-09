Thái tử Charles khóc cả đêm trước ngày cưới Diana

Thái tử Charles cảm thấy "bị gây áp lực" khi phải kết hôn với Công nương Diana, bởi ông vẫn còn nhiều tình cảm với bạn gái cũ Camilla.

Thái tử Charles và công nương Diana trong đám cưới năm 1981.

Thông tin trên sẽ được tiết lộ trong cuốn sách có tựa đề "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" của nhà văn hoàng gia Sally Bedell Smith. Cuốn sách giống như tự truyện về cuộc đời của Thái tử, trong đó tiết lộ về sự giằng xé nội tâm của Charles khi phải đứng giữa người vợ tương lai Diana và bạn gái cũ là bà Camilla Parker-Bowles, người sau này trở thành vợ hai của ông.

Một số người cho hay cuốn sách trên miêu tả Thái tử Charles đã bị hoàng gia "gây áp lực" phải kết hôn với cố công nương Diana tới mức khóc suốt cả đêm trước khi lễ cưới diễn ra, bởi ông vẫn còn dành nhiều tình cảm với bạn gái cũ Camilla. Và nếu đó là sự thật, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mối quan hệ giữa Charles và Camilla lại bền vững đến thế.

Theo Bedell Smith, Thái tử Anh và Camilla quen nhau năm 1971. Cả hai bắt đầu hẹn hò vì đều là những người có khiếu hài hước, ngoài ra Camilla lại là mẫu phụ nữ "luôn biết lắng nghe". Sau hai năm yêu đương mặn nồng, cặp đôi đành phải chia tay do Thái tử phải đóng quân ở nước ngoài trong thời gian phục vụ cho Hải quân hoàng gia.

Thái tử Charles hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà Camilla, nữ công tước xứ Cornwall.

Nguyên nhân chia tay không chỉ vì khoảng cách xa ngái, mà còn bởi ở tuổi 24, Thái tử nước Anh vẫn chưa sẵn sàng để ổn định cuộc sống. Quá khứ của bà Camilla, hay đúng ra là mối quan hệ không dứt khoát của bà với Andrew Parker-Bowles, người mà bà kết hôn chỉ một năm sau đó, cũng là một trở ngại.

Sau khi kết hôn, bà Camilla và Thái tử Charles vẫn là những người bạn bởi họ vẫn thường xuyên gặp nhau trong các buổi giao lưu bạn bè, và mối tình lãng mạn được nối lại từ đó. Lúc này bà Camilla đang có chồng.

Đến năm 1980, Thái tử Charles bắt đầu hẹn hò với Diana và bị hoàng gia gây áp lực lập gia đình. Cuốn sách khẳng định khi Thái tử chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này thì Hoàng thân Phillip đã gửi một bức thư, yêu cầu con trai sớm đưa ra quyết định về tương lai mối quan hệ với Diana, đồng thời thuyết phục Thái tử hãy đồng ý làm đám cưới.

Bức thư của Hoàng thân Phillip giống như một lời nhắc nhở rằng "Charles nên cầu hôn Diana hoặc để cho cô được tự do". Và dù thế nào đi nữa, ông cần nhanh chóng đưa ra quyết định. "Tuy không yêu và cũng chưa sẵn sàng", Thái tử cuối cùng chọn sẽ ở lại bên Diana. Ông ngỏ lời cầu hôn vào tháng 2/1981 và đám cưới diễn ra 5 tháng sau.

Nhưng rõ ràng, mối tình với Camilla luôn ở trong tâm trí Charles, và chỉ một ngày trước hôn lễ, ông vẫn lo lắng không biết mình sẽ vượt qua mọi chuyện ra sao.

Thái tử Charles và vợ, công nương Diana, cùng hai con trai lúc chưa ly hôn.

Sau khi kết hôn, Thái tử Charles và công nương Diana sinh được hai người con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Tuy nhiên những rạn nứt trong mối quan hệ của họ ngày càng không thể cứu vãn. Cả hai ly thân năm 1992 và chính thức ly hôn vào tháng 8/1996. Một năm sau, Diana qua đời trong tai nạn xe hơi ở Paris.

(Theo Good Housekeeping)