Thai phụ đẻ rơi con 7 tháng trong nhà vệ sinh

Trong lúc đi vệ sinh, một sản phụ 9X đã đẻ rơi con xuống nhà vệ sinh. Bé nặng 1,6 kg và vẫn đang được điều trị tích cực.

Hiện bé trai, con của chị Hồ Thị Thúy (sinh năm 1994, trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang được điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ngày 5/2, khi chị mang thai đứa con thứ 2 được 7 tháng, trong lúc đi vệ sinh, đứa con bất ngờ rơi khỏi bụng mẹ xuống nhà vệ sinh.

Hoảng hốt, chị Thúy la hét gọi người thân, chồng chị lúc đó ở trong nhà nghe thấy vội chạy ra bế cả hai mẹ con vào. Sau đó, anh chủ động lau rửa chất bẩn trên người con và gọi nhân viên trạm y tế xã đến hỗ trợ.

Do đẻ non, trọng lượng cơ thể cháu bé chỉ nặng 1,6kg và có dấu hiệu tình trạng sức khỏe rất xấu. Gia đình đã đưa hai mẹ con vào bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu.

Cháu bé nằm điều trị ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Tại đây, cháu bé người tím tái và biểu hiện ngừng thở, ngừng tim buộc các bác sĩ phải đặt nội khí quản, bóp bóng trước khi chuyển sang khoa Sơ sinh. Cháu bé tiếp tục được điều trị đặc biệt, nằm lồng ấp và thở bằng máy, truyền dịch, kháng sinh liều cao do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết và rối loạn khí máu.

Sang ngày thứ 13 kể từ lúc nhập viện, cháu bé đã được chuyển từ thở máy sang thở bình ôxy, đồng thời ăn sữa qua đường xông dạ dày nhưng chậm tiêu hóa. Tuy nhiên, bệnh nhân bị nhiễm trùng máu vẫn chưa cải thiện tình hình. Hiện tại cháu bé vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực ở phòng đặc biệt.

Theo VTC