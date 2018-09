Thai chết lưu sau nửa ngày 'rối loạn tiêu hóa'

Sau khi chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa vào buổi trưa, chị Ca Cao được cho về nhưng chiều quay lại bệnh viện vì đau bụng thì phát hiện thai đã chết lưu.

Bà Trang (áo xanh) trò chuyện cùng báo chí tại bệnh viện. Ảnh: Tố Trâm

Sáng 6/3, gia đình chị Đoàn Thị Ca Cao ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang) tiếp tục đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để yêu cầu Ban giám đốc làm rõ nguyên nhân thai nhi trong bụng sản phụ 22 tuổi này bị chết lưu.

Bà Nguyễn Thị Trang cho biết, sáng 4/3 bà đưa con dâu đến Trạm Y tế xã Xà Phiên gần nhà để khám vì có dấu hiệu sinh do đau bụng, gần tới ngày sinh. Trạm y tế hướng dẫn lên tuyến trên sinh mổ nên gia đình đưa Ca Cao đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 12h cùng ngày.

Sau thăm khám với chẩn đoán "rối loạn tiêu hóa", bác sĩ cho đơn thuốc để thai phụ mua uống, không chỉ định nhập viện. Về đến nhà, chị này đau bụng dữ dội nên được đưa trở lại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

"Nhập viện được một lúc bác sĩ bảo con dâu tôi có thai chết lưu. Nếu buổi trưa bệnh viện cho Ca Cao nhập viện chờ sinh thì đâu xảy ra chuyện đau buồn này", bà Trang cho biết.

Bác sĩ Cao Văn Nhựt, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết khi chị Cao vào bệnh viện lần đầu, bác sĩ khám và siêu âm cho kết quả chưa có dấu hiệu hiệu chuyển dạ, âm đạo không ra huyết, cổ tử cung khép, huyết áp ổn định (12/8 cmHg), thai nhi khoảng 34 tuần và dự sinh vào ngày 4/4.

"Siêu âm thấy không có vấn đề gì, thai nhi phát triển bình thường nên bác sĩ không chỉ định nhập viện là phù hợp. Đối với thông tin gia đình thai phụ xin vào viện nằm mà bác sĩ không cho là không có", ông Nhựt khẳng định và cho biết có thể khi trên đường về nhà thai phụ mới bắt đầu xuất hiện nhau bong non.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, người phát ngôn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết thai phụ bị nhau bong non khiến thai nhi chết. Đây là một bệnh lý cấp cứu sản khoa, thường xảy ra vào 3 tháng cuối của thai kỳ.

"Thai phụ đau bụng nhưng không có dấu hiệu sinh, khai muốn đi tiêu. Căn cứ vào triệu chứng này nên bác sĩ chẩn đoán ban đầu là rối loạn tiêu hóa. Tối hôm đó, chị Cao quay lại lúc 19h30 nên không thể biết được trong hơn 6 tiếng sức khỏe diễn biến ra sao. 15 phút nhập viện, chị này được mổ lấy thai chết lưu và thai phụ được cứu sống", bác sĩ Vũ cho biết.

Theo bác sĩ Vũ, sáng 6/3, gia đình chị Cao được bệnh viện giải thích để hiểu rõ về nhau bong non và người chồng chỉ yêu cầu hỗ trợ chi phí điều trị. Nơi đây đang xem xét chấp nhận yêu cầu của gia đình chị Cao vì BHYT đã thanh toán một phần viện phí, gia đình thai phụ cũng thuộc trường hợp phó khăn.

Một bác sĩ sản khoa cho biết, nhau bong non tiến triển rất nhanh gây tử vong con và nguy hiểm đến tính mạng người mẹ nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Diễn biến của nhau bong non đột ngột, nhanh chóng, gây choáng mất máu và biến chứng rối loạn đông máu, suy đa cơ quan... Đây là bệnh lý nội khoa của người mẹ, rất nguy hiểm.

Ái Nam