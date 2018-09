Tha nhầm phạm nhân do lỗi đánh máy

Một phạm nhân được thả tự do và một phạm nhân được giảm 3 tháng tù đã bị nhầm lẫn với nhau trong khâu đánh máy.

Ngày 17/5, Viện KSND Tối cao nhận được công văn của TAND tỉnh Long An kiến nghị xem xét theo thủ tục phúc thẩm đối với trường hợp tha nhầm phạm nhân ra tù do lỗi bất cẩn khi đánh máy vi tính.

Trước đó, 25/4, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TAND tỉnh Long An họp xét giảm án đối với hơn 600 phạm nhân do trại giam Thạnh Hòa – Tổng Cục VIII, Bộ Công an đề nghị. Sau khi xem xét các điều kiện, TAND tỉnh Long An quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho phạm nhân Trần Bằng (sinh năm 1979, quê ở Kiên Giang, bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) do phạm nhân này còn 25 ngày là mãn hạn tù, đồng thời quyết định giảm 3 tháng tù cho phạm nhân Võ Tuấn Anh.

Tuy nhiên, do sai sót trong khâu đánh máy và thiếu kiểm tra của cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự nên đã xảy ra nhầm lẫn giữa hai trường hợp trên, đáng lẽ phải ra quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại đối với phạm nhân Trần Bằng thì lại ra quyết định giảm 3 tháng tù. Còn phạm nhân Võ Tuấn Anh, đáng lẽ chỉ được giảm 3 tháng tù thì lại được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Hiện, phạm nhân Võ Tuấn Anh đã trở về địa phương sinh sống...

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TAND tỉnh Long An đã ra thông báo về việc sửa chữa, bổ sung quyết định theo hướng giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Trần Bằng, đồng thời, kiến nghị Viện KSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hủy quyết định trước đó đối với phạm nhân Võ Tuấn Anh.

Theo Tiền Phong