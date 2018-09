Tết đầu tiên ngoài song sắt của tù oan Huỳnh Văn Nén

Sau gần 18 năm ngồi tù oan vì 2 án giết người, Tết năm nay, ông Nén được đoàn tụ với gia đình trong ngôi nhà do nhà từ thiện hỗ trợ.

Rất nhiều người đã đến chúc mừng “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén vừa có nhà mới. Dù đó chỉ là căn nhà được xây sửa lại trên nền nhà cũ nhưng ông Nén vẫn run run chạm nhẹ tay vào mấy bức tường còn thơm mùi sơn và nói: “Tôi vui không thể tả”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 23/4/1998, ông Nén bị cho là dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Lê Thị Bông cướp chiếc nhẫn, sau khi đi uống rượu về. Ngày 31/8/2000, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản và 2 năm về tội Cố ý hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Trong thời gian này, phạm nhân Nguyễn Phúc Thành đang cải tạo tại trại giam Sông Cái, Ninh Thuận, đã làm đơn tố giác hai người bạn của mình chính là hung thủ giết bà Bông. Từ đó, người cha già của ông Nén ròng rã kêu oan cho con. Đến cuối năm 2015 thì ông Nén được minh oan và được công khai xin lỗi.

Ngoài ra, trong thời gian bị cáo buộc giết bà Bông, ông Nén còn được xác định liên quan một vụ giết người khác xảy ra trước đó 5 năm (1993). Trải qua quá trình tố tụng kéo dài 12 năm nhưng không tìm được hung thủ, cơ quan tố tụng buộc phải tuyên 9 bị cáo trong "kỳ án vườn điều" này (đều là người trong gia đình vợ Nén) vô tội và phải bồi thường oan sai hơn một tỷ đồng. Riêng ông Nén bị cho là thủ phạm giết bà Bông nên chưa được bồi thường.

Vợ chồng ông Nén sung sướng bên căn bếp lát gạch men.

Hơn một tháng trước, khi biết được hoàn cảnh gia đình ông Nén sau khi ra tù phải sống trong căn nhà gạch tạm bợ ở thị trấn Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận), các mạnh thường quân đã quyết định hỗ trợ tiền sửa nhà cho gia đình ông.

Ngày 29/12/2015, vật liệu xây dựng được tập kết rần rần. Chị ông Nén còn đứng tên giúp em vay tiền để thêm vào sửa nhà. Phần phía trước của căn nhà cũ được phá bỏ để xây mới, còn phần phía sau vẫn giữ nguyên, chỉ gia cố lại, tô xi măng và sơn tường.

Đúng một tháng sau, căn nhà 90 m2 mà vợ chồng, con cái ông Nén hằng mơ ước được hoàn thành. Dù là căn nhà nhỏ nhưng khá khang trang, tường sơn xanh, nền lát gạch bông từ đầu tới cuối và được chia thành ba phòng ngủ, một phòng khách cùng căn bếp lát gạch men đàng hoàng, thoáng đãng.

Ông Nén cho biết mấy hôm trước ông đã được Công an thị trấn Tân Minh hướng dẫn và giúp làm các thủ tục để đăng ký hộ khẩu thường trú và hai ngày nữa sẽ được nhận sổ hộ khẩu sau gần 18 năm ông đi tù bị cắt hộ khẩu. Hôm qua, gia đình ông Nén vào nhà mới nhưng không tổ chức tân gia mà bà Cẩm vợ ông chỉ làm mâm cơm cúng tất niên.

Vợ chồng ông Nén đón nhận căn nhà mới.

Gọi là mâm cơm nhưng cũng đầy đủ, tươm tất, có cả xương heo nấu canh, thịt kho trứng, tép bóp chua, dưa món và đòn bánh tét mới mua ngoài chợ Tân Minh. Bà Cẩm cho biết ngày 27 tháng Chạp ở nhà mới gói bánh tét và sẽ mang gửi thầy Nguyễn Thận, người đã miệt mài nhiều năm liền kêu oan cho ông Nén. “Không biết tới đời con tui có trả hết ơn cho những người từng giúp đỡ tui không nữa” - ông Nén tâm sự.

Sau hơn ba tháng được tự do, bây giờ ông Nén đã bắt đầu quen dần với sinh hoạt bên ngoài, không còn giật mình khi nghe tiếng điện thoại di động reo. Cái điện thoại mới mua mấy trăm nghìn đồng ông Nén suốt ngày cứ nhét cất trong tủ. “Bọc vô túi quần nặng và khó chịu quá, hơn nữa cũng ít có ai gọi điện thoại nên tui cất cho rồi”, ông nói vui.

Ông Nén đã có 17 lần đón tết Nguyên đán ở 4 trại giam, trại tạm giam khác nhau và đây là lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà mới với vợ con nên ông háo hức ghê lắm. Ông Nén kể đón tết ở các trại giam dù có khác nhau nhưng ở đâu cũng có thịt heo, thịt gà. Ông luôn cầu nguyện có ngày được đoàn viên đón tết với gia đình. Giờ đây ước nguyện ấy đã thành sự thật.

Ông Nén rưng rưng khi nhắc đến mẹ.

Cũng vì ngồi tù mà ông không được nhìn mặt mẹ lần cuối khi bà qua đời. Ông từng chia sẻ rằng: "Ước gì người ta nghe mình sớm hơn thì tôi đã được gặp mẹ lần cuối. Mẹ mất một năm rồi mà tôi không hề hay biết. Đến lúc được tại ngoại cũng không được đi khỏi nơi cư trú. Giờ tôi chỉ muốn về Cà Mau để được bên mẹ, thắp cho bà nén nhang và nói với bà rằng: 'Mẹ ơi con tự do rồi'. Mọi người bảo đây là tâm nguyện của bà trước khi nhắm mắt".

Hay tin con được tự do, cụ ông 91 tuổi Huỳnh Văn Truyện lập cập bắt xe từ Cà Mau lên Bình Thuận trong đêm. Hai bố con ôm nhau, nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Nhưng khi hàng xóm, bạn bè đến thăm, ông lão cười rôm rả: "Tự do rồi, nó tự do rồi. Những cố gắng của mọi người đã có kết quả. Xin cám ơn trời, cám ơn mọi người. Ước nguyện tuổi già của tôi đã thành sự thật", ông móm mém nói.

Bây giờ ngồi nhớ lại những tháng ngày bị kết án oan trong cả vụ án “vườn điều” và vụ án bà Lê Thị Bông ở Tân Minh bị sát hại, ông Nén không khỏi rùng mình. Sở dĩ ông Nén được gọi là “người tù thế kỷ” bởi ông đã bị kết án oan trong cả hai vụ án, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Trong đó, vụ bà Bông ông bị kết án chung thân và vụ “vườn điều” bị kết án 5 năm tù. Ông đã phải ngồi tù đến gần 18 năm mới được minh oan.

Theo Pháp Luật TP HCM