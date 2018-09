Tên cướp uy hiếp 4 con tin viết thư xin lỗi bạn gái

'Tạm biệt người anh yêu, anh đã chọn điều mà không làm ảnh hưởng tới em. Chúc em hạnh phúc...', Bình viết.

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Bình (23 tuổi, trú Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản và bắt cóc con tin.

Bình từng là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Nhưng vốn ham chơi bời, thường xuyên nghỉ học, hắn bị nhà trường buộc thôi học từ năm 2011. Sống vật vờ, Bình chuyển sang "nghề" cướp laptop mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Sáng 11/12, công an đưa anh Bình đi thực nghiệm hiện trường những vụ cướp trước đó nhưng nghi phạm tiếp tục đưa ra yêu sách được đeo khẩu trang và không ai được chụp ảnh.

Công an phong tỏa hiện trường để thuyết phục Bình ra đầu thú. Ảnh: Văn Nguyễn

Trước đó, Bình đã ép một con tin chép thư "tuyệt mệnh" theo lời mình. Một trong bốn nạn nhân kể lại, Bình mở đầu lá thư bằng lời xin lỗi. Hồi nhỏ, bố mẹ rất tự hào về Bình vì anh ta là người có ước mơ. Nhưng sự tự hào Bình mang lại cho gia đình cũng không được bao nhiêu chính bởi đức tính mà Bình tự nhận là "có phần ngông cuồng và tự cao". "Con đã có công việc thật tốt và cuộc sống thật ổn định, làm cha mẹ vui lòng và tự hào một phần nào đó với hàng xóm láng giềng, nhưng sự hạnh phúc của mẹ, con chỉ đem lại cho mẹ quá ngắn ngủi, bởi vì đức tính của con ngông cuồng và tự cao của con..."

Bình không còn là con người của ngày xưa kể từ khi trưởng thành và ra Đà Nẵng sinh sống.Tên cướp tỏ ra bối rối không biết xin lỗi mẹ như thế nào bởi thực tại không cho hắn ta có quyền lựa chọn. Bình ý thức rằng việc mình quay về là quá muộn màng và mọi người khó có thể chấp nhận những sai lầm anh ta đã gây ra.

Kẻ cướp táo tợn từng thực hiện trót lọt 8 vụ trộm laptop bằng thú đoạn dùng dao uy hiếp nữ sinh, xin người thân đừng khóc vì mình và nói lời cuối: "Nếu có cơ hội con sẽ báo hiếu cho mẹ. Tạm biệt người anh yêu…. Chúc em hạnh phúc....". Bình nói với con tin và công an sẽ dùng chính con dao trên tay mình để tự sát.

Khoảng 20h30 tối 10/12, Hồ Văn Bình bất ngờ xuất hiện tại phòng trọ của chị Đỗ Thị Yến (23 tuổi, sinh viên trường Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng) tại đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tự giới thiệu có quen biết anh trai chị Yến, hắn ta vờ xin số điện thoại rồi lao vào kẹp cổ nạn nhân, kéo vào nhà vệ sinh uy hiếp, định cướp chiếc laptop chị Yến để trên bàn.

Nữ sinh chống cự quyết liệt, tri hô khiến Bình hoảng sợ "bỏ của chạy lấy người". Vừa thoát khỏi phòng trọ gây án, anh ta bị lực lượng dân phòng đang tuần tra gần đó và người dân phát hiện, truy đuổi. Vì ở trọ ngay trên đường Phạm Như Xương, Bình thông thạo từng con hẻm. Chạy được khoảng gần 1km, hắn quyết định ẩn nấp trong phòng trọ có bốn sinh viên (1 nam, 3 nữ) ở kiệt 543 đường Tôn Đức Thắng, cách trụ sở công an phường Hòa Khánh Nam chỉ chừng 100m.

Lực lượng công an áp sát, phong tỏa khu nhà trọ để vây bắt Bình. Anh ta chốt chặt cửa, vớ lấy con dao thái gọt hoa quả dài chừng 20cm dí vào cổ nam sinh uy hiếp, cố thủ. Bên ngoài, hơn 100 công an quận Liên Chiểu được huy động, chặn tất cả các ngã đường và tìm cách thuyết phục Bình đầu thú.

Thấy tình hình căng thẳng, công an giãn đội hình theo yêu sách của Bình, cùng lời vận động: "Đời còn dài, đừng làm chuyện dại dột mà ân hận!". Những phút im lặng phía trong khiến nhiều người lo lắng đến sự an toàn tính mạng của bốn con tin. Phương án phá cửa lao vào khống chế tên cướp được công an chuẩn bị thì bất ngờ cánh cửa hé mở. Bình chấp nhận tra tay vào còng với điều kiện không ai được quay phim, chụp ảnh mình. Gần 12h đêm ngày 10/12, Bình được đưa về trụ sở công an quận Liên Chiểu.

Văn Nguyễn