Tên cướp ôtô gây tai nạn vì không biết lái

Trên đường đi nhậu về thấy một chiếc ôtô đang chạy, Khanh chặn đường, cướp xe nhưng do không biết lái nên hắn đã tông phải cột đèn.

Ngày 28/8, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Tuấn Khanh, 20 tuổi (trú tại Phú Thượng, Tây Hồ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/8, một nam thanh niên 28 tuổi, trú tại phường Nhật Tân đến cơ quan công an trình báo về việc vừa bị cướp ôtô trên đường An Dương Vương. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tới khu vực anh này bị cướp thì phát hiện cách hiện trường vụ cướp không xa, chiếc xế hộp của anh này bị húc vào cột đèn chiếu sáng, phần đầu bị bẹp rúm.

Chiếc ô tô bị cướp.

Theo lời khai của người dân và một nạn nhân đi xe gắn máy bị chiếc xe tông phải về nhận dạng người lái xe, cảnh sát lần ra tên cướp chính là Đoàn Tuấn Khanh.

Khi bị triệu tập tới trụ sở cơ quan điều tra, biết không thể chối tội được, Khanh khai khoảng 18h30 ngày 12/8, sau khi đi đá bóng cùng nhóm bạn tại phường Nhật Tân về đã cùng cả hội đi nhậu. Thấy Khanh uống nhiều rượu nên một người bạn đã lấy xe máy chở về nhà, tuy nhiên khi đi đến đường An Dương Vương, gặp chiếc xe ôtô 4 chỗ màu trắng đi ngược chiều, Khanh bất ngờ nhảy xuống chặn lại và nhảy lên nắp capo ép lái xe dừng lại, sau đó đập phá vỡ kính chắn gió xe ôtô. Do hoảng sợ, chủ nhân chiếc xe đã dừng lại và mở cửa bỏ chạy.

Thấy vậy, Khanh đã nhảy vào ghế lái rồi nhấn ga. Do không biết lái, lại đang say, Khanh đã đâm vào đuôi chiếc xe máy do anh Trần Văn Hiển (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, sau đó kéo lê chiếc xe hàng trăm mét khiến anh Hiển bị thương. Chiếc xe chỉ dừng lại đâm vào cột đèn chiếu sáng trên đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Theo Công Lý