Tên cướp mình trần khống chế nữ chủ nhà

Thấy hàng xóm ngủ một mình, Duy cởi trần lẻn vào nhà khống chế nữ gia chủ, buộc đưa hết vòng vàng.

Ngày 26/5, Công an TP Tân An (Long An) tạm giữ hình sự Lê Đức Duy (18 tuổi, ngụ xã Bình Tâm) về hành vi Cướp tài sản.

Khoảng 0h sáng cùng ngày, Duy cởi trần đột nhập nhà chị Út ở cùng xóm khi thấy nữ gia chủ ngủ một mình. Tên này dùng dao khống chế nạn nhân buộc giao hết vòng vàng.

Vừa tháo nữ trang, chị Út vừa để ý chờ tên cướp mất cảnh giác liền co chân đạp Duy rồi vụt chạy. Nghe gia chủ truy hô, tên cướp bỏ trốn nhưng không thoát.

Lê Vân