Tên cướp iPhone nhắn tin dụ nạn nhân vào khách sạn 'vui vẻ'

Sau khi cuỗm được tiền cùng chiếc iPhone 6 Plus, tên cướp dụ nạn nhân đến khách sạn vui vẻ, hứa sẽ cho chuộc lại tài sản.

Ngày 8/1, sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an phường Tân Định (quận 1, TP HCM) bàn giao vụ việc và nghi can Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi, trú quận Bình Thạnh) cho cơ quan Công an quận 1 xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, khuya ngày 6/1, thấy Tuyết (23 tuổi, quận 8) đang đứng trước hẻm 82 Võ Thị Sáu (phường Tân Định) đợi xe về nhà, Tuấn lao xe từ phía sau đến giật chiếc bóp (bên trong có 2,2 triệu đồng, chiếc iPhone 6 Plus, giấy đăng ký xe máy, CMND, giấy phép lái xe…) của chị rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Định tiến hành truy quét tên cướp. Cùng với đó, nạn nhân cũng tìm cách liên lạc vào số điện thoại của mình để xin chuộc lại tài sản.

Khoảng 7h30 sáng hôm sau, chị Tuyết nhận được tin nhắn của Tuấn, yêu cầu chị phải đến khách sạn “vui vẻ” với anh ta thì sẽ cho chuộc lại tài sản. Sau đó, Tuấn liên tục thay đổi địa điểm và sau cùng yêu cầu chị Tuyết đến khách sạn trên đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận để “mây mưa”.

Khi thấy nạn nhân xuất hiện tại khách sạn cùng chiếc điện thoại iPhone để định vị, Tuấn biết có chuyện chẳng lành liền giật điện thoại đập nát. Đúng lúc này Công an phường Tân Định phối hợp với Công an phường 7 ập vào phòng khống chế, bắt giữ tên cướp.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai có gia đình, hiện mưu sinh bằng nghề đầu bếp. Ngoài phi vụ trên, ngày 24/12/2016, Tuấn còn giật iPhone 6 của chị Dung (20 tuổi, ngụ quận 1).

Công an quận 1 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

