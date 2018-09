Tên cướp đào hoa được 3 người tình giúp trốn truy nã

Nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm nhưng Phương lại rất đào hoa, cùng lúc được 3 người tình cho tiền, đứng ra bảo vệ khi bị truy nã.

Hiện Trần Lê Phương (sinh năm 1993, ngụ tổ 76, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã được bàn giao cho Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, làm rõ tội Cướp giật tài sản.

Phương bị truy nã khi cùng đồng bọn tham gia một vụ cướp giật tài sản vào trưa 29/3 trên tuyến đường gần khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Người đi đường phối hợp công an phường truy đuổi, vòng qua hai con hẻm thì bắt được đồng phạm của Phương cùng tang vật là chiếc xe máy, túi xách màu đen bên trong có điện thoại di động và 300.000 đồng. Về phần Phương, do ngồi sau nên đã nhanh chân bỏ trốn. Công an quận Sơn Trà phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Lê Phương về hành vi cướp giật tài sản.

Qua tiếp cận hồ sơ, lý lịch tội phạm, công an nhận thấy Phương khá liều lĩnh, nghiện ma túy nặng, vừa ra tù lại tiếp tục gây án. Năm 18 tuổi, Phương dính án trộm cắp tài sản, đi tù 3 năm. Phương ra tù, vừa gặp lại bạn bè cũ đã tiếp tục chìm vào nghiện ngập.

Thượng úy Nguyễn Thanh Dũng cho biết quá trình truy tìm tung tích thủ phạm còn gặp nhiều khó khăn do Phương liên tục thay đổi chỗ ẩn náu.

Phương không chỉ cướp giật, mà còn có dấu hiệu phạm tội buôn bán ma túy.

Hắn chỉ ở nhà bạn bè một hoặc hai ngày rồi bí mật chuyển, cũng không thuê phòng trọ cố định mà chọn những khu vực phức tạp tá túc mỗi nơi vài ngày. Chưa kể trước đó trong thời gian đi tù, Phương quen biết nhiều phạm nhân nên tìm tới những người đã ra tù ở khắp các tỉnh xin nương náu.

Kiên nhẫn đeo bám suốt 3 tháng liền, cuối cùng trinh sát cũng thu được thông tin. Dù thân tàn ma dại vì nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm, lại đang trốn chui nhủi nhưng Phương vẫn cặp bồ cùng lúc với 3 cô gái, được chu cấp tiền bạc.

Cô thứ nhất là Hoàng Thu Hồng (sinh năm 1990, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), đang thất nghiệp, nhiều năm nay sống dựa bố mẹ. Gặp Phương, không đăng ký kết hôn, Hồng sinh liền tù tì 2 đứa con còn tiếp tục moi tiền bố mẹ giúp “chồng” trốn nã.

Cô thứ hai sinh năm 1989, quê An Giang, tạm trú phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), hành nghề tiếp viên ở các quán karaoke, nhà hàng, quen Phương hơn một năm trước khi tên này đang làm bảo kê. Cô này đã đưa Phương tới khu vực gần Bệnh viện Lao phổi Đà Nẵng thuê trọ, hướng dẫn cách chạy trốn.

Cô gái thứ ba sinh năm 1991, ngụ phường An Khê (Đà Nẵng), có bằng cấp, công việc ổn định nhưng lại thích cái “chất” ngang tàng của Phương nên đem lòng yêu mến. Gặp nhau cuối năm 2014, Phương chẳng mất công lấy lòng mà ngược lại được bồ thường xuyên cho tiền tiêu xài.

Trinh sát được lệnh bám sát cả 3 người tình của Phương 24/24h. Quá trình theo dõi, trinh sát nhiều lần phát hiện Phương về thăm người yêu. Đến ngày 29/6, có tin báo Phương chuẩn bị rời Đà Nẵng. Cô người yêu tên Hồng có nhiệm vụ gom tư trang, tiền bạc giúp Phương “cao chạy xa bay”. Ngay lập tức một mũi trinh sát bám sát Hồng dù cô này cố tình vòng vèo khắp thành phố. Một mũi khác dưới sự tham gia trực tiếp của Thượng tá Lê Văn Tấn, Phó phòng PC52, cải trang thành khách du lịch dạo phố quan sát chờ tiếp ứng.

Mãi đến gần 2h ngày 30/6, Hồng mới dừng xe tại một cây xăng gần bến xe trung tâm thành phố, trên tay cầm túi xách lớn chờ đợi. Một lúc sau, Phương xuất hiện, đưa tay nhận hành lý từ Hồng, cùng lúc trinh sát ập đến vây bắt.

Tuy nhiên, nhác thấy “có biến”, hắn nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy, mặc người yêu chưa kịp nói lời nào. Cảnh sát nhào ra chặn đầu xe, Phương liều lĩnh lao thẳng xe vào lực lượng truy bắt. Thượng tá Tấn xông tới quật ngã tên này.

Bị bắt, Phương khai, sau lần ra tù gần nhất, thấy “nghề” trộm cắp không được nhiều tiền nên chuyển hướng kiếm tiền, không chỉ cướp giật mà còn buôn bán ma túy. Hắn mua ma túy ở các đầu mối mang về chia nhỏ, sau đó lang thang ở các quán cà phê bán lại cho các con nghiện.

Theo Pháp Luật Việt Nam