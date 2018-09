Tạt axít chồng cũ vì không đưa tiền đi đẻ

Do bực chồng cũ không chịu đưa tiền để chuẩn bị sinh đẻ nên Phương đã mua axít tạt cho hả giận.

Chiều tối 13/11, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa triệu tập nghi can Nguyễn Thị Minh Phương (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, Krông Pắk) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin điều tra ban đầu, ngày 11/11, Phương đến khu nhà trọ ở tổ dân phố 7 tìm anh Trần Ngọc Tuấn Vân (chồng cũ của Phương) nhưng anh Vân không có ở phòng.

Sau đó, Phương đi mua một ca axít về mai phục trước khu nhà trọ. Đến rạng sáng 12/11, anh Vân về phòng, đang loay hoay mở cửa thì Phương xuất hiện tạt ca axít vào người. Anh Vân kịp thời đưa tay lên che mặt nên axít dính vào quần áo và một nửa mặt bên trái bỏng nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk nhưng do vết bỏng quá nặng nên phải chuyển lên tuyến trên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tạt axít.

Một số nhân chứng ở chung khu nhà trọ nạn nhân Vân cho biết, trước đây Phương từng mang axít đến phòng trọ tìm chồng cũ nhưng do anh này đi vắng. Bực tức, Phương đã đập phá TV, máy tính và mang quần áo ra đổ axít đốt sạch. Phương kết hôn với anh Vân vào năm 2004 và đã có 2 con. Năm 2013, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Vân và Phương ra tòa ly hôn.

Giữa năm 2014, hai vợ chồng nối lại tình cảm về ở chung được 5 tháng thì Phương có bầu đứa con thứ 3. Hai vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, không chịu đựng được vợ nên Vân chuyển ra ngoài thuê trọ ở riêng.

Công an huyện Krông Pắk cho biết, bước đầu Phương khai nhận do bực chồng cũ không chịu đưa tiền để chuẩn bị sinh đẻ nên đã mua axít tạt cho hả giận. Tuy nhiên, do Phương đang mang bầu tháng thứ chín nên cơ quan điều tra đã cho về nhà và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định thương tích nạn nhân để làm căn cứ khởi tố vụ án.

Theo Pháp Luật TP HCM