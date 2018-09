Tăng cường vận may nhà bạn năm 2016

Tuổi Thân, Tý, Thìn muốn gặp vận may tình cảm nên bày biểu tượng gà trống hay gà mái tùy theo giới tính của bạn ở khu vực giữa nhà.

Bát Bạch (#8) ở cung Tây Nam, Lục Bạch (#6) ở cung Nam, Nhất Bạch (#1) ở Đông Nam, Tứ Lục (#4) ở cung Tây và Cửu Tử (#9) ở cung Đông là những ngôi sao may mắn cần kích hoạt trong năm 2016.

Sơ đồ bố trí vật phẩm kích hoạt các sao cát trong năm 2016.

1. Bát Bạch #8 (sao Thịnh vượng) – cung Tây Nam

Bát Bạch là ngôi sao may mắn nhất trong tất cả các sao, giúp mang lại tiền của, thành công và hạnh phúc, giảm sự chống đối và thù địch. Trong năm 2016, ngôi sao này bay vào cung Tây Nam, thuộc hành Thổ, con giáp Mùi và Thân.

Tại cung Tây Nam, sao #8 mang lại năng lượng hết sức tích cực, nhất là nếu có nhiều nước hiện diện ở đây. Bát Bạch là ngôi sao rất mạnh. Năng lượng Thổ của nó càng được củng cố bởi năng lượng Thổ của khu vực. Người mẹ trong gia đình hay nữ lãnh đạo của công ty và những người có phòng ngủ hay cửa chính rơi vào cung Tây Nam sẽ được lợi nhiều nhất từ ngôi sao này.



Tuy nhiên năm nay do cung Tây Nam chịu ảnh hưởng của Thái Tuế và một phần Tam Sát các đại kỵ của năm, nên cần chú ý tránh kích hoạt cung này hoặc dành nhiều thời gian ở đây.

Tăng cường vận may:

- Dọn dẹp cung Tây Nam của ngôi nhà cho sạch đẹp, giúp khí lưu thông tốt.

- Bài trí các vật thuộc hành Thổ (pha lê, gốm sứ…) để kích hoạt năng lượng Thổ của Bát Bạch.

- Đặt các vật phẩm làm tăng vận may tài lộc như các đồng tiền xu cổ, cóc tài lộc, cá rồng, cây tiền, thuyền buồm…

Chú ý:

- Thông thường, để kích hoạt sao Bát Bạch, người ta treo chuông gió kim loại 8 ống ở khu vực chịu ảnh hưởng của sao này để thu hút vận may. Tuy nhiên năm 2016 nên tránh tạo ra âm thanh kim loại nặng nề để khỏi khuấy động Thái Tuế và Tam Sát.

- Loại bỏ cây cối và không đặt quá nhiều đồ thuộc hành kim ở cung Bắc để tránh làm suy yếu năng lượng Thổ của Bát Bạch.

- Đặt các giấy tờ liên quan tới tài chính ở cung này.

2. Lục Bạch #6 (sao Thiên vận) – cung Nam

Lục Bạch bay vào cung Nam trong năm 2016. Đây là ngôi sao may mắn, giúp mang lại vận may hay thu nhập bất ngờ. Nó cũng mang lại vận may Quý nhân phù trợ và giúp tăng cường quyền lực. Ngôi sao này giúp Trung Nữ (con gái giữa) trong gia đình và những người sinh tuổi Ngọ dũng cảm và tự tin hơn trong năm nay. Lục Bạch thuộc hành Kim, vì vậy khi bay vào cung Nam thuộc hành Hỏa, nó sẽ bị suy yếu một phần.

Tăng cường vận may:

- Tăng cường năng lượng Thổ cho cung Nam bằng cách bài trí một số đồ vật thuộc hành này (vi dụ đồ gốm sứ, pha lê).

- Thông thường, sao Lục Bạch được kích hoạt bằng chuông gió 6 ống nhưng trong năm 2016, tốt nhất nên dùng năng lượng kim loại âm thay cho kim loại dương. Tránh tạo ra tiếng kim loại nặng nề vì điều này làm khuấy động Tam Sát ở cung Nam, gây nhiều rủi ro. Có thể bày Lục Đế tiền để tăng cường năng lượng Kim của Lục Bạch.

Chú ý: Tránh bố trí nước ở cung Nam vì chúng sẽ làm suy yếu ngôi sao may mắn này.

3. Nhất Bạch (#1) (sao chiến thắng) – cung Đông Nam

Nhất Bạch bay vào cung Đông Nam trong năm 2016, mang theo cơ hội tuyệt vời trong kinh doanh và sự nghiệp. Những người dành nhiều thời gian tại khu vực này sẽ có cơ hội chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Khả năng thăng tiến trong sự nghiệp sẽ rõ rệt hơn nếu bàn làm việc của bạn cũng được Nhất Bạch viếng thăm.

Vận may sẽ tới với những ai có phòng ngủ hoặc cửa chính rơi vào cung Đông Nam, cũng như những ngôi nhà hướng về Đông Nam. Nhất Bạch mang lại may mắn cho Trưởng Nữ (con gái cả) trong gia đình và người sinh năm Thìn, năm Tỵ.

Tăng cường vận may

- Kích hoạt hành Thủy của sao Nhất Bạch bằng năng lượng Thủy dương (nước chuyển động), bày biện bể cá, phong thủy luân, xây bể bơi, đài phun nước … ở khu vực Đông Nam của ngôi nhà.

- Trong vận 8 hiện tại (giai đoạn 2004-2023), sự hiện diện của Thủy ở cung Đông Nam giúp tăng cường tài vận, vì vậy đây là thời điểm hết sức thích hợp để kích hoạt hành Thủy ở khu vực này.

- Bày biểu tượng Cờ chiến thắng, Rùa đầu Rồng và hình ảnh ngựa, tốt nhất là bằng kim loại, tại cung Đông Nam.

Chú ý: Tránh sự hiện diện quá mạnh của hành Mộc vì nó sẽ làm suy yếu hành Thủy của sao Nhất Bạch. Không bố trí những cây lớn hoặc treo các bức tranh có hình ảnh rừng cây, thảm cỏ ở khu vực Đông Nam của ngôi nhà trong năm nay.

4. Tứ Lục # 4 (sao Lãng mạn, Học vấn) – cung Tây

Ngôi sao lãng mạn #4 bay vào cung Tây trong năm 2016, có thể khiến cho Thứ nữ (con gái út) trong gia đình có chút sao nhãng vì chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mọi việc sẽ vẫn chừng mực, cảm xúc không lấn át tinh thần trách nhiệm và các mối quan tâm khác của họ. Sẽ không có nhiều rắc rối tình ái. Nguyên nhân là do khi bay vào cung Tây, năng lượng Mộc của sao #4 bị suy yếu một phần vì năng lượng Kim của khu vực này.

Tứ Lục cũng mang tới vận may học tập và thi cử, nhưng tác động này trong năm 2016 không lớn. Ngôi sao này ảnh hưởng nhiều nhất tới người tuổi Dậu.

Kích hoạt vận may tình yêu

- Bày hình tượng Rồng Phượng, đôi Uyên ương và Song hỷ ở khu vực Tây để kích hoạt và thu hút vận may tình yêu.

- Đặt biểu tượng con giáp Đào hoa của bạn ở khu vực giữa nhà hay tại cung của con giáp này. Chẳng hạn tuổi Thân muốn tìm người yêu hay tiến tới hôn nhân có thể kích hoạt vận may Đào hoa của mình bằng biểu tượng Gà trống hay Gà mái (tùy theo người bạn muốn tìm là trai hay gái). Gà càng oai phong và sống động, càng đẹp và có giá trị thì càng tốt. Nên chọn gà làm bằng kim loại hoặc đồ trang sức đẹp. Bạn có thể bày biểu tượng Gà ở khu vực giữa nhà hay ở cung Tây của ngôi nhà hay phòng ngủ (Tây là cung của Dậu). Chỉ nên thực hiện điều này nếu bạn thực sự muốn tiến tới hôn nhân.

Con giáp đào hoa theo năm sinh

Kích hoạt vận may học tập

- Học sinh sinh viên và những người làm nghề viết lách sẽ có lợi nếu dành nhiều thời gian ở cung Tây. Nếu có thể hãy kê bàn học của con bạn vào khu vực này.

- Củng cố khu vực Tây bằng các biểu tượng Tháp Văn Xương, Cá chép vượt Ngọ môn, quả cầu pha lê… để tăng cường vận may học tập.

5. Cửu Tử #9 (sao thịnh vượng tương lai) – cung Đông

Trong năm 2016, Cửu tử bay vào cung Đông. Ngôi sao này được coi là tốt lành thứ hai sau Bát Bạch về mặt kích hoạt tài lộc và thịnh vượng, mang lại của cải và sự thăng tiến trong sự nghiệp, giúp các công việc thực hiện tại thời điểm hiện tại mang lại thành công trong tương lai. Cửu Tử cũng là ngôi sao có tác dụng phóng đại, làm tăng mọi ảnh hưởng, cả xấu lẫn tốt. Nó còn được xem như ngôi sao ‘hỷ sự’, mang tới những sự kiện vui trong gia đình như hôn nhân, sinh con và những dịp vui khác.

Vận may thịnh vượng tương lai sẽ tới với những ai có phòng làm việc, phòng ngủ ở cung Đông, hoặc ngôi nhà có cửa chính rơi vào cung này. Trưởng nam (con trai cả) của gia đình và những người sinh năm Mão cũng được hưởng vận may của Cửu Tử.

Tăng cường vận may

- Kích hoạt cung Đông bằng một số đồ vật có màu đỏ (đồ gỗ, rèm cửa), những quả cầu pha lê màu đỏ, các biểu tượng tài lộc (cóc tài lộc, cây tài lộc…). Tuy nhiên, không nên lạm dụng màu đỏ vì màu này tượng trưng cho hành Hỏa, sẽ làm suy yếu hành Mộc của cung Đông, gây thiệt thòi cho người con trai trưởng.

Hùng Sơn