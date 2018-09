Tắm trong ao trường đại học, hai bé trai gặp nạn

Hai bé trai ở Thanh Hoá sa xuống hố nước sâu trong trường đại học và không thể thoát ra, một bé đã tử vong

Ngày 13/8, lãnh đạo Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá cho hay đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị đuối nước. Theo bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, khoảng 13h45 ngày 10/8 hai bé Lê Mai Huy (10 tuổi) và Đinh Duy Nam (13 tuổi, cùng ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, cơ thể tím tái.

Hiện trường vụ đuối nước.

Sau nhiều giờ nỗ lực cấp cứu, các bệnh nhi có dấu hiệu hồi phục trở lại nhưng chỉ duy trì được hơn một ngày, đến 12/8 do không còn khả năng cứu chữa, gia đình làm thủ tục xin đưa bé Mai Huy về an táng. Hiện bé Duy Nam vẫn hôn mê do suy đa tạng, tiên lượng xấu.

Tiến sĩ Hoàng Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Hồng Đức, xác nhận hai bé trai bị nạn khi tắm ở một hố nước trong khuôn viên nhà trường. Ông Nam cho hay lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các bé.

Theo ông Nam, trưa 10/8 nhóm trẻ ở làng Thành Mai đi từ cổng phụ phía sau trường vào sân bóng chơi đùa. Các bé sau đó xuống hố nước tắm mát nhưng sa chân vào vùng nước sâu khiến không thể thoát ra. Nhóm bạn đi cùng vội chạy về làng thông báo cho người thân. Khi người lớn tìm thấy đưa lên bờ, hai bé đã ngưng thở vì uống nhiều nước.

Sau tai nạn, Đại học Hồng Đức cắm tấm biển cảnh báo nguy hiểm trên bờ ao.

Vị trí các nạn nhân gặp nạn là ao nước sâu khoảng 2 m, rộng chừng 150 m2, không có rào chắn và biển cảnh báo. Theo lãnh đạo trường Hồng Đức, hố nước này có từ nhiều năm trước nhưng mới được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ (thuộc trường Đại học Hồng Đức) cải tạo làm nơi chứa nước tưới cây xanh cho trường.