Tài xế treo cổ chết trong quán cà phê

Người đàn ông 45 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một quán cà phê gần Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa.

Ngày 8/11, trung tá Lê Xuân Nguyên, Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại một quán cà phê trong Khu kinh tế Nghi Sơn (thuộc địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia).

Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Văn Tuất (45 tuổi, trú phường Tân Thành, TP Ninh Bình). Ông Tuất làm nghề lái xe đưa đón công nhân cho Công ty Vinaconex ở Khu kinh tế Nghi Sơn.

Khoảng một giờ khuya cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện ông Tuất treo cổ lơ lửng trong một quán cà phê đối diện Đồn công an Nghi Sơn. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của ông Tuấn. “Chưa phát hiện có vết thương do tác động từ bên ngoài nên bước đầu nhận định, ông Tuấn chết do treo cổ tự tử”, một điều tra viên cho hay.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được xác minh.

Hoàng Lê