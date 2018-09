Tài xế taxi ngủ gật tông xe vào barrier bên đường

Lái xe người Trung Quốc may mắn không khiến ai bị thương dù ngủ quên lúc đang điều khiển xe trên đường cao tốc.

Vừa lái vừa ngủ, tài xế taxi giật mình khi xe tông vào barrier bên đường

Hôm 27/7, sau khi trả khách lúc 18h, tài xế họ He ngủ quên khi đang chạy xe trên đường cao tốc Bao'an, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, tới sân bay, theo People's Daily Online.

Chỉ tới khi xe đụng phải hàng barrier bên đường, He mới giật mình tỉnh giấc. Sự việc bị phát hiện sau khi bộ phận quản lý của Công ty taxi Quảng Đông, nơi He đang làm việc, xem lại các đoạn phim do camera hành trình lắp trên xe ghi lại để quản lý công việc của tài xế.

Đại diện công ty cho hay He dường như đã ngủ thiếp đi trong lúc đang cầm lái do quá mệt. Theo người này, may mắn là tại thời điểm vụ va chạm xảy ra, trên đường vắng người nên không có ai bị thương.

Công ty taxi Quảng Đông đã rất sốc khi xem đoạn video, và cho biết hành động của He là vi phạm nghiêm trọng các quy định lái xe an toàn.

Sau sự việc, He đã bị công ty cho nghỉ việc. Tên anh cũng bị lưu vào danh sách các tài xế mắc lỗi khi điều khiển xe của Hiệp hội tài xế Thâm Quyến.