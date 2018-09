Tài xế khỏa thân, lao vào cướp súng của công an

Bất ngờ lên cơn 'động kinh', nam tài xế xe khách giường nằm đập phá cây xăng rồi lột đồ leo lên nóc xe và định lao vào cướp súng của công an.

Tài xế khỏa thân ngồi trên nóc xe ôtô rồi múa. Ảnh: Quang Hà .

Khoảng 14h ngày 20/4, xe khách giường nằm hiệu Hyundai chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Bình dừng đỗ tại cây xăng ở ngã tư Sòng, thuộc huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Lúc này, tài xế điều khiển xe là Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, trú Quảng Bình) ra khỏi xe, la hét, đập phá cọc lan can, giá đựng dầu… của trạm xăng. Tài xế còn múa hát và tự lột quần áo.

Trước sự việc bất thường, công an huyện Cam Lộ đã xuất hiện để giải quyết nhưng nam tài xế này không chịu hợp tác, thậm chí, còn lao vào giằng co với một chiến sĩ công an hòng cướp súng.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập quan sát. Ảnh: Quang Hà.

Cùng thời điểm, người nhà của tài xế, chạy xe ôtô 7 chỗ từ Quảng Bình vào để phối hợp giải quyết vụ việc. Thấy vậy, tài xế lao vào đánh người thân rồi nhảy lên nóc xe múa.

Vụ việc khiến hàng trăm người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem. Nhiều hành khách trên xe cho biết, dọc đường tài xế cũng có một số biểu hiện bất thường khiến những người này rất lo lắng.

Đến 15h30 cùng ngày, cơ quan chức năng mới khống chế được tài xế. Công an huyện Cam Lộ cho biết tài xế này đã được người thân đưa về nhà và nguyên nhân sự việc được công an xác định là “do bị động kinh”.

Quang Hà