Tài xế container hất văng cảnh sát trong cơn nóng nảy

Ngày 1/7, Công an Hà Tĩnh khám nghiệm lại hiện trường nơi thượng úy CSGT Nguyễn Anh Đức bị tài xế Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú Bình Định) lái container hất văng khi bám trên đầu xe.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Châu khai thời điểm thấy CSGT bám trên gương chiếu hậu ở đầu xe anh ta đã đánh lái qua trái với mục đích muốn tách người này khỏi chiếc container. Tuy nhiên, nạn nhân đã ngã xuống đường, văng trúng dải phân cách.

"Hoàn cảnh lúc đó khiến tôi nóng nảy mất khôn, cũng là do quán tính của bản thân. Tôi biết việc làm này là sai, mong được mọi người thông cảm", nam tài xế tỏ ra ăn năn.

Tài xế Châu trình bày Tài xế Châu khai tại cơ quan điều tra. Nguồn: TTXVN

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc, thông tin thêm sau khi "vi phạm lỗi chạy quá tốc độ 66/60 km/h", tài xế Châu làm việc với Đội CSGT phía Bắc (Công an Hà Tĩnh) song không chấp hành việc xuất trình giấy tờ với lý do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ.

Được CSGT cung cấp hình ảnh từ máy đo tốc độ chuyên dụng, Châu lên cabin ngồi đóng cửa lại. Lúc này, thượng úy Hồ Việt Anh và Nguyễn Anh Đức đứng trước đầu xe thổi còi, ra hiệu không được di chuyển.

Khoảng 15 phút sau, Châu bất ngờ nổ máy lái xe chạy theo hướng Bắc - Nam. Thượng úy Anh nhảy ra bên phải đường tránh được, còn thượng úy Đức không kịp tránh nên bám vào gương chiếu hậu. Chạy được hơn 200 m, Châu đánh ngoặt lái về bên trái khiến anh Đức ngã xuống đường, va vào dải phân cách, chấn thương nặng.