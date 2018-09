Tai nạn hy hữu với 'cậu nhỏ'

Đá bóng bị vỡ tinh hoàn, chữa mô-tơ bị hút vào cánh quạt đang quay... khiến nhiều quý ông phải âm thầm mang 'thằng bé' đến bệnh viện kêu cứu.

Cuối tuần qua, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) tiếp nhận 2 ca điển hình cho loại tai nạn ngớ ngẩn khiến dương vật bị tổn thương. Cả hai người đều là ông chủ vuông tôm và được xác định cùng bị rách "bao kiếm" do bất cẩn khi sửa mô-tơ máy sục khí tại trại tôm của mình.

Người đầu tiên là ông Nam, 45 tuổi ở Bạc Liêu, ông nhập viện trong tình trạng da dương vật rách nát. "Chiếc máy sục khí ôxy của trại tôm bị hỏng, sau khi tự tay sửa, tôi nhờ người khác bật điện vận hành. Do đứng quá gần nên khi máy hoạt động, tôi bị hút vào động cơ đang quay", nạn nhân trình bày với bác sĩ với giọng thảng thốt. Lúc đó ông đã dùng hết sức để rút phần thân dưới ra khỏi cách quạt của chiếc mô-tơ nhưng không thể. Chỉ đến khi có người ngắt điện thì "cậu nhỏ" của khổ chủ đã tả tơi.

Quý ông thường vì ngượng mà giấu không đến bệnh viện khám. Điều này càng khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Ảnh: HsPt

"Chúng tôi đã cắt lọc toàn bộ phần da rách, chống nhiễm trùng và dùng phần da ở đùi để tạo hình cho bệnh nhân. Phải đợi đến một thời gian, chức năng của dương vật mới hoạt động trở lại như trước", thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học cho biết.

Nhập viện sau ông Nam 2 ngày, một bệnh nhân khác ở Cà Mau cũng bị tai nạn tương tự. "Sau khi sửa trục quay của máy sục khí nuôi tôm, tôi đứng luôn cạnh máy và bảo con trai bật cầu dao điện. Chiếc máy hoạt động và hút phần bụng của tôi vào cánh quạt đang xoay. Khi dòng điện được ngắt thì người tôi máu me đầm đìa", chủ trại tôm 50 tuổi khổ sở cho biết.

Do toàn bộ phần da dương vật của bệnh nhân đã bị chiếc máy quay nát nên việc cắt lọc là "thay áo mới" cho "chiếc cần" cũng lập tức được tiến hành. Đến sáng 19/11, dù vẫn còn băng bó, tuy nhiên hai bệnh nhân cho biết "tình hình" đã tạm ổn, vết thương không còn quá đau và đã có thể đi tiểu.

Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho hay, tai nạn do máy sục khí ở trại tôm không phải hiếm và do chiều cao của chiếc máy ngang tầm với bụng dưới của quý ông nên bệnh nhân nào cũng bị thương đúng "chỗ ấy". "Nguyên nhân gây tai nạn, thứ nhất do hầu hết các máy đều tự chế nên không an toàn, thứ hai thường do bất cần. Người sửa máy thường mặc quần đùi mỏng. Sau khi sửa máy xong thì chủ quan bật cầu dao điện và đứng bên cạnh kiểm mà không biết máy có thể hút những gì gần đó vào cánh quạt", ông Dũng nói.

Cũng tại khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ cho biết từng tiếp nhận nhiều nhất là những trường hợp bị ngã, va chạm khi chơi thể thao, máy quạt gió chém và bạn tình "đùa" quá mức.

Vài tháng trước, dùng máy cắt kim loại, một công nhân 42 tuổi nhà ở Phú Nhuận, TP HCM, bị mảnh sắt nhọn to bằng ngòi bút máy bắn xuyên qua 2 lớp quần rồi chui sâu vào đầu dương vật. Tai nạn được xem là rất hy hữu.

Mảnh kim loại sau đó được các bác sĩ ghi nhận như một viên đạn đi ghim sâu vào phần quy đầu. Lần theo vết thương, các bác sĩ xác định "hung thủ" đã xuyên sâu khoảng 3 cm, tức gần hết phần quy đầu. Bằng một đường mổ nhỏ, mảnh kim loại sắc nhọn đã được đưa ra ngoài.

Cùng ôm "súng" đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức, sinh viên 21 tuổi đến Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) khám trong tình trạng bìu bị tổn thương. Vài ngày trước đó, bệnh nhân chơi đá bóng và hứng trọn đường banh vào đúng chỗ kín.

"Bìu của bệnh nhân có hiện tượng sưng to và tụ máu. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy tinh hoàn bên phải bị vỡ đứt đôi. Tinh hoàn bị tổn thương và nhiễm trùng nặng, chúng tôi phải phẫu thuật cắt bỏ một bên tinh hoàn đã hỏng. May mắn là bệnh nhân chỉ hỏng một bên nên vẫn còn có khả năng sinh sản", bác sĩ Dũng nói.

Bệnh nhân cho biết, anh chơi đá bóng, đang đứng ở tư thế không phòng thủ thì bị cầu thủ đội bạn sút đường bóng mạnh, trái banh trúng vào "cậu nhỏ". "Đau nhưng tôi ngại đến bệnh viện, mua thuốc uống mà không khỏi", bệnh nhân nói.

Một trường hợp khác, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nam bệnh nhân 42 tuổi rất khó khăn mới để bác sĩ kiểm tra được "của quý" đang bị bầm tím, sưng to như quả cà nâu. Sau khi thăm khám, dương vật của người đàn ông này được xác định đã gãy.

Trình bày hoàn cảnh, bệnh nhân thừa nhận, hôm ấy thay vì gần nhau như bình thường, bà xã anh lại đòi đổi tư thế. "Cô ấy ngồi lên người tôi, trong lúc cao hứng cô ấy không dừng lại. Tôi thấy nhói lên rồi không tiếp tục được nữa", bệnh nhân cho biết.

Một tai nạn hy hữu khác, đang đi vệ sinh, nghe bạn gọi, bé trai 10 tuổi vội vàng kéo quần để chạy ra, không ngờ làm "cậu nhỏ" kẹt vào khóa, đau buốt. Học sinh này cố gắng dùng tay kéo khóa xuống để gỡ ra nhưng càng khiến khóa cứa vào vùng kín mạnh hơn, gây chảy máu. Thấy bạn "gặp khó", những học sinh khác phải nhờ thầy giáo tới giải cứu, tuy nhiên thầy cũng bó tay.

Các bác sĩ đã phải tiêm thuốc giảm đau và thuốc tê rồi dùng dụng cụ cắt mới "giải thoát" được cậu nhỏ ra phải tình trạng kẹt cứng. Tai nạn khiến "chỗ ấy" của cậu bé bị sưng to dù đã được bác sĩ săn sóc.

Khẳng định những loại tai nạn tưởng chừng hy hữu vẫn có thể xảy ra, các bác sĩ Nam khoa cảnh báo khi có sự cố, quý ông không nên vì ngượng rồi giấu bệnh. Thay vào đó nên nhanh chóng nhập viện để được điều trị nhằm tránh biến chứng có thể gây tổn hại cho "cậu nhỏ" vĩnh viễn.

Trung Hào

*Tên bệnh nhân đã thay đổi