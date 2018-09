Suýt thiệt mạng vì tiếc con diều đứt dây

Không muốn bỏ con diều bị đứt dây đang vướng trên dây điện, Thuận (15 tuổi) cầm cây sắt khều xuống thì bị điện giật ngã trên nóc nhà hàng xóm.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cho biết, cậu bé được đưa đến 2 ngày trước với vết thương ở bụng do cú ngã, hai tay bỏng nặng, phần bụng trở xuống cũng bị bỏng.

Lấy diều bị vướng vào dây điện dễ thiệt thân. Ảnh minh họa: Thehindu.com

Một bác sĩ khoa Bỏng - tạo hình cho hay, Thuận bị bỏng nặng nhất ở hai tay, hai chân và cơ quan sinh dục. Nạn nhân được cắt lọc vùng da bỏng và khả năng phải cắt bỏ tay là rất cao.

"Chúng tôi từng tiếp nhận điều trị những trường hợp bị điện giật tương tự và hậu quả thường rất thương tâm. Từng có người phải cắt bỏ hai chân, bộ phận sinh dục vì lên trụ điện gỡ diều cho con", vị bác sĩ nói.

Tương tự, năm 2012, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cũng tiếp nhận một bé trai trong tình trạng bỏng nặng toàn thân do con diều em thả bằng dây đồng bị vướng vào cột điện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Bỏng, bỏng do điện thường nguy hiểm do vết thương sâu, nhiều trường hợp tử vong tại chỗ nếu dòng điện mạnh hoặc bị tật suốt đời do di chứng. Chính vì thế, không nên thả diều ở nơi gần đường dây điện, khi diều vướng vào dây điện thì tuyệt đối không được dùng các vật dụng (đặc biệt là vật dụng bằng kim loại để lấy).

Trung Hào