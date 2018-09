Suýt chết vì giảm cân tới mức chỉ còn da bọc xương

Elle Lietzow từng nhịn ăn cả tuần, nặng chỉ 35 kg. Lúc vào viện, các bác sĩ đều ngạc nhiên vì với thân hình đó mà cô vẫn sống.

Elle lúc gầy xuống 35 kg và thân hình khỏe mạnh, cân đối của hiện tại. Ảnh: Barcroft Media

Ellen 'Elle' Lietzow, hiện 19 tuổi, sống ở thành phố Melboure, Australia, từng bị bạn bè chế giễu từ khi còn là một cô bé. Tuy chỉ hơi mũm mĩm, Ellen thường bị những đứa trẻ trong trường đá và xô ngã, thậm chí bị gọi là "con cá voi to béo" mỗi khi cô đi qua khu vực sân chơi.

Sau khi tham gia một đội bơi với chế độ tập luyện 6 tiếng một ngày, Elle đã giảm được số cân thừa và quen thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên chế độ tập luyện quá nghiêm ngặt chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống cô. Elle quyết định nghỉ đi bơi, thay vào đó là tập thể dục hai tiếng mỗi ngày trước khi đến trường và đi bộ cả quãng đường dài gần nhà. Cô gái trẻ cũng bắt đầu chỉ ăn mỗi cá và rau củ quả để giữ dáng. Chứng rối loạn ăn uống bắt đầu từ đó.

Do gia đình và bạn bè thường cằn nhằn về chuyện Elle không được giảm cân nữa, cô bắt đầu lao vào những món ăn dễ gây béo như chocolate, bánh rán và bánh ngọt. "Tôi đang trừng phạt bản thân, tôi không muốn tăng cân nhưng bạn bè và gia đình rất giận dữ và muốn tôi ăn nhiều lên. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm và háu ăn. Và rồi cân nặng cứ thế tăng lên, tôi không muốn đi đâu ra khỏi nhà. Tôi nặng 80 kg và bắt đầu thấy chán ghét bản thân, vì thế năm ngoái tôi lại quyết định giảm béo lần nữa", Barcroft Media dẫn lời Elle kể.

Cô gái trẻ thường tự chụp ảnh để ghi lại "thành tích" giảm cân của mình. Ảnh: Barcroft Media

Từ chế độ ăn uống lành mạnh, Elle chuyển sang chỉ ăn mỗi salad và bắp cải luộc vào buổi tối. Dần dần cô hoàn toàn không ăn gì. Năm 17 tuổi, vì giảm cân nhanh, ngón chân và ngón tay của Elle không lưu thông máu tốt, móng tay cũng trở nên giòn, đen và dễ gãy hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài màu vàng óng ả của Elle bắt đầu bị rụng, cô mất kinh và gầy tới mức sườn và hông trông chỉ như da bọc xương.

"Cơ thể tôi đã đưa ra các dấu hiệu cảnh báo cho thấy tôi đang giết dần bản thân mình. Tôi cần phải dừng lại", cô kể.

Cô gái trẻ cho hay sau một tuần nhịn ăn, không uống lấy dù chỉ một giọt nước, Elle bắt đầu thấy khát khô cổ. Cô đi vào nhà tắm, uống một cốc nước. Nhưng khi vừa mới nuốt xong một ngụm, cơ thể cô bắt đầu co quắp và lên cơn co giật. Sau khi cơn co qua đi, Elle nhận ra mình cần được giúp đỡ.

Elle lúc nằm viện. Ảnh: Barcroft Media

Lúc này Elle mới thú nhận với mẹ Madonna rằng cô đã nhịn đói một tuần và lập tức được mẹ đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện thận và gan của cô gái trẻ lúc này đã bị suy yếu, mất khả năng hoạt động. Cô gầy gò tới mức chỉ còn 35 kg. Đội ngũ y tế bệnh viện đều ngạc nhiên rằng cô vẫn còn sống. Dần dần Elle đã phục hồi sức khỏe.

Hiện tại cô là một người ăn chay trường. Mỗi ngày Elle ăn hai trái đu đủ, bốn quả kiwi và 5 quả chuối vào bữa sáng, hai củ khoai làng với salad bơ cho bữa trưa và súp cà ri Thái Lan và ít nhất một củ khoai tây nướng vào bữa tối.

"Cuộc sống tôi thay đổi kể từ sau khi tôi hồi phục. Giờ tôi thích tham gia các hoạt động xã hội, đi chơi với bạn bè và không còn tự cô lập mình nữa. Tôi muốn gửi một lời nhắn tới những người đang mắc chứng biếng ăn là chỉ có bạn mới có thể cứu mình", cô nói.

Hướng Dương