Súng cướp cò, công an khiến bạn gái nhập viện

Đến nhà rủ bạn gái đi chơi, anh Hải bỏ súng ra lau, vô tình đã để súng cướp cò, khiến cô bạn gái bị thương phải nhập viện.

Tại nhà nạn nhân Phạm Thị Nguyên (sinh năm 1982, tại xóm 8, xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng), bà Lê Thị Ngọt (mẹ đẻ của chị Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Bà Ngọt chia sẻ, chị Nguyên đã ly dị chồng, có 2 con gái. Anh Bùi Xuân Hải (phó Công an xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng) cũng đã có gia đình và một con gái hai tuổi, hai người là bạn thân của nhau.

Khoảng 20h ngày 28/10, anh Hải đến nhà chị Nguyên chơi như mọi lần. Bà Ngọt đang ngồi bên nhà mình thì bỗng nghe thấy tiếng súng nổ bên nhà con gái, vội chạy sang thì thấy chị Nguyên đang ôm đầu ngồi sụp xuống nền nhà, máu chảy rất nhiều.

Mẹ nạn nhân cho biết, chị Nguyên và anh Hải là bạn tốt, chơi thân với nhau, không có mâu thuẫn gì.

Theo bà Ngọt, do sự việc diễn ra quá nhanh khiến bà không kịp hiểu chuyện mà chỉ biết gọi đứa cháu sang để cùng anh Hải đưa chị Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Trên giường bệnh, chị Nguyên kể, tối 28/10, anh Hải có đến nhà rủ chị đi ăn ốc. Chị đồng ý rồi vào lấy áo khoác, trong lúc anh Hải ngồi lau súng. Khi chị quay lại chuẩn bị đi thì bất ngờ súng từ tay anh Hải bị cướp cò, khiến đạn cao su bắn vào đầu chị (cách thái dương khoảng 1cm). Chị choáng váng, ngồi sụp xuống nhà. Bản thân chị và anh Hải không hề có mâu thuẫn. Cả hai là bạn tốt của nhau.

Con gái chị Nguyên là cháu Phạm Thu Phương cũng cho biết: “Khi chú Hải đến, cháu và em gái đang ngồi học thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn, 2 chị em cháu giật mình quay lại nhìn thì thấy đầu mẹ chảy rất nhiều máu, ngồi sụp xuống nền nhà, còn chú Hải đứng cạnh đó…”.

Sau khi được tiến hành phẫu thuật để gắp viên đạn ra và được điều trị tích cực, cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của chị Nguyên đã dần được hồi phục.

Ông Phạm Văn Ngoãn - Chủ tịch UBND xã An Tiến, cho biết, không phải giờ làm việc mà anh Hải cầm súng sang địa bàn khác là không đúng với quy định trong ngành công an. Công an huyện đang điều tra vụ việc.

Theo Pháp Luật Việt Nam